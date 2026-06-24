【今週末まで】全品対象で無料サイズアップ！ドミノ、Sサイズ→Mサイズに　超お得じゃん

ドミノ・ピザでは、デリバリー限定でSサイズからMサイズへのサイズアップが無料になるキャンペーンを6月28日まで実施中です。ピザ全品が対象となります。
※以下、再掲載となります。
デリバリーピザの「ドミノ・ピザ」では6月15日～28日の期間、「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催します。
6月15日～28日 S→M 無料サイズアップ
「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンでは、デリバリー限定でピザ全品を対象に、通常は600円または700円の追加料金がかかるSサイズからMサイズへのサイズアップが無料になるクーポンを発行。
オンライン注文時にクーポン番号「073784」を入力で、クーポンが適用されます。
■「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーン概要
開催期間：6月15日〜28日
内容：デリバリー限定で、SサイズからMサイズへのサイズアップが無料
対象：ピザ全品
クーポン番号：073784 ※本クーポンはオンライン注文限定
スポーツ観戦のお供に！
サイズアップが無料になるので、いつもよりボリュームのあるピザを選びたくなりますね。スポーツを観戦しながら、家族や友人とでシェアして食べる場面にもぴったりです。
気になるピザを大きいサイズで試せる機会なので、本キャンペーンを利用して注文してみては？
※価格は税込み表記です。
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