やったー！松屋「シュクメルリ」復活！にんにく全開、夏でもはかどりそう

牛めしの「松屋」は6月16日10時より、「シュクメルリ」を発売します。
あのシュクメルリが復活！にんにくのパンチ！
松屋の「シュクメルリ」は、ジョージアの郷土料理をベースに、日本のごはんに合うよう仕立てた商品で、2020年に初登場しました。松屋の世界のグルメシリーズのきっかけになったメニューともされています。
今回は創業60周年を記念して復活。海外店舗を含む国内外の松屋で同時販売されます（松屋は現在、中国をはじめとするアジア圏にも出店しています）。
▲シュクメルリライスセット 990円
にんにくの効いたホワイトソースで鶏肉を煮込んだメニューです。本場の具材感を活かしながら、ごはんに合う味わいを追求。
さつまいもの甘みやとろ～りチーズのコク、チキンの旨みを組み合わせており、ホワイトソースのまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とチーズが馴染み、ご飯が進む味わいだといいます。
▲シュクメルリ定食 1090円
ライス、みそ汁付きの「シュクメルリライスセット」のほか、生野菜も付いた「シュクメルリ定食」など用意。「シュクメルリ鍋ライスセット／定食」を選ぶと追いチーズが付いており、ライスと混ぜることでドリア風にアレンジも可能です。
▲シュクメルリ鍋ライスセット 1090円
▲シュクメルリ鍋定食 1190円
なお、単品の「シュクメルリ」は890円。追加120円で「追いチーズ」できます。
伝説メニューが復活でうれしい
松屋のシュクメルリは、2020年の発売以降、復刻メニュー総選挙で1位を獲得し、殿堂入りした松屋的な“伝説のメニュー”。
“世界一にんにくを美味しく食べる料理”と呼ばれるジョージアのシュクメルリをメニュー化していて、ガツンとしたニンニク風味が魅力です！
復活を待ち望んでいた人も、まだ食べたことがないという人も、このタイミングで食べてみてはいかがでしょうか。夏でもニンニクの風味で食が進みそうですよ！
※価格は税込み表記です。
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