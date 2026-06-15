「シュクメルリ祭り」始まる！松屋でも松のやでも！ニンニク好き歓喜

松屋フーズはとんかつ業態「松のや」で6月16日10時より「シュクメルリジャンボチキンかつ定食」を始めとした「シュクメルリ」メニューを発売します。



なお、牛めし業態「松屋」でも同時に「シュクメルリ」各種を発売します。



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松屋フーズ創業60周、松屋・松のやで「シュクメルリ」

松屋で2020年に初登場した「シュクメルリ」は、ジョージアの郷土料理をベースに、日本のごはんに合うよう仕立てた商品です。発売当初から大きな話題を呼びました。



今回は松屋の創業60周年を記念して復活。海外店舗を含む国内外の松屋で同時販売されるほか、ブランド横断企画として松のやでも同時発売されます。

▲シュクメルリジャンボチキンかつ定食 1190円

松のやでは「シュクメルリ」とジャンボチキンかつを組み合わせたメニューを展開。

外はサクッとした食感で中はジューシーに仕上げたジャンボチキンかつに、にんにくの風味が効いたシュクメルリソースとチーズを合わせています。

にんにくのガツンとした風味が効いた濃厚なソースに、とろけるチーズとサツマイモも加わり、満足感があるとしています。ソースをごはんに絡めてリゾット風にアレンジすることも可能だとか。

▲シュクメルリロースかつ定食 990円

ロースかつにシュクメルリソースを合わせた定食メニューも用意されます。

・単品 シュクメルリロースかつ 730円

・単品 シュクメルリジャンボチキンかつ 930円

シュクメルリ祭りにのるっきゃない！

松のやでは通常、新メニューは水曜日発売のところ、松屋にあわせて火曜発売としている点も“同時発売”のお祭りを感じます。



にんにくのインパクトとチーズのコク、さらにかつのボリュームを合わせた一皿は、しっかり食べたいときにちょうどよさそうですよね。シュクメルリ祭り、のっからない手はないですよ！

※価格は税込み表記です。