ゴーヤーかき揚げ×豚しゃぶがうまそ！やよい軒の「夏越ごはん」

定食チェーンのやよい軒では6月16日より「夏越ごはんと豚しゃぶの定食」（1090円）を、期間限定で発売します。

夏越ごはんと豚しゃぶで楽しむ、夏の行事食

6月30日頃に全国の神社で行われる「夏越の祓（なごしのはらえ）」は、一年の前半の穢れを祓い、後半の無病息災を願う伝統行事です。その風習にちなみ考案された行事食が「夏越ごはん」です。



一般的には、雑穀ごはんの上に夏野菜を使った「茅の輪」をイメージした丸い食材をのせたりします。今回やよい軒でも「夏越ごはん」を発売。



「夏越ごはんと豚しゃぶの定食」は、もち麦ごはんに、茅の輪をイメージしたゴーヤー入りのかき揚げをのせ、天つゆをかけていただく“夏越ごはん”と、やわらかな豚しゃぶを組み合わせた季節限定の定食。

かき揚げには、ゴーヤーのほか、人参、玉ねぎ、コーンが使用され、彩り豊かに仕上げられています。主菜の豚しゃぶは、たっぷりの野菜と豚肉の旨味をしっかりと感じられる食べ応えのある仕立てといいます。



オクラやパプリカなど彩り豊かな野菜を添え、見た目にも涼やか。おろし野菜ドレッシングで、さっぱりの中にもコクと旨みを感じられるとしています。

ご飯のおかわりも自由！

日本の伝統文化に触れながら、これから迎える暑い季節を元気に過ごしてほしいという想いを込めた一品だそうです。



彩りも豊かで、見た目にも元気になれそう。なお、このメニューは「やよい軒」自慢のごはんおかわり自由サービスの対象。お腹いっぱい食べて、この夏を元気に乗り越えたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）