冷汁×ガッツリとり南蛮！やよい軒の夏定食、ご飯はおかわり自由でうれしい

定食チェーンのやよい軒は、「宮崎冷汁ととり南蛮の定食」（1150円）を、6月16日より発売します。

今年も登場！冷汁×ジューシーとり南蛮のセット

暑さが厳しい季節に向け、毎年人気という「宮崎冷汁」が今年も登場します。



“冷汁”は、宮崎県で親しまれている郷土料理。やよい軒の冷汁は、煮干し・かつお・昆布のだしを合わせ、だしの旨味をしっかりと引き出した味わい。さらに、豆腐やきゅうりなどが加えられており、本格的な冷汁を楽しめるといいます。

▲「宮崎冷汁ととり南蛮の定食」（1150円）



冷汁ととり南蛮を組み合わせた、夏向けの定食です。甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮は、ジューシーな鶏肉×濃厚な味わいで、さっぱりとした冷汁と相性抜群といい、暑い日にもごはんが進むんだとか。

冷汁には、別皿の香ばしいサバの塩焼をほぐしてごはんとともに加えれば、魚の旨味が広がり、より奥深い味わいに。冷たく“サラリ”と食べられるということで、食欲が落ちがちな暑い時期にもおすすめとされています。

▲宮崎冷汁（単品）290円 / 宮崎冷汁変更 190円

冷汁は単品でも注文できるほか、定食のお味噌汁を＋190円で冷汁へ変更できる「宮崎冷汁変更」も用意されています。

これからの時期にぴったり

だしの旨味が広がる冷汁と、甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮を一緒に味わうことで、宮崎の食文化を楽しめそうですね。

暑い時期でもさらりといただける「宮崎冷汁」は、これからの時期にぴったり。なお、やよい軒では定食のごはんおかわり自由なので、冷汁にあわせてごはんもしっかりいただけますよ。食欲が落ちがちな夏にも気持ちよく食べられそう。

（※文中の価格はすべて税込）