冷汁×ガッツリとり南蛮！やよい軒の夏定食、ご飯はおかわり自由でうれしい

定食チェーンのやよい軒は、「宮崎冷汁ととり南蛮の定食」（1150円）を、6月16日より発売します。
今年も登場！冷汁×ジューシーとり南蛮のセット
暑さが厳しい季節に向け、毎年人気という「宮崎冷汁」が今年も登場します。
“冷汁”は、宮崎県で親しまれている郷土料理。やよい軒の冷汁は、煮干し・かつお・昆布のだしを合わせ、だしの旨味をしっかりと引き出した味わい。さらに、豆腐やきゅうりなどが加えられており、本格的な冷汁を楽しめるといいます。
▲「宮崎冷汁ととり南蛮の定食」（1150円）
冷汁ととり南蛮を組み合わせた、夏向けの定食です。甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮は、ジューシーな鶏肉×濃厚な味わいで、さっぱりとした冷汁と相性抜群といい、暑い日にもごはんが進むんだとか。
冷汁には、別皿の香ばしいサバの塩焼をほぐしてごはんとともに加えれば、魚の旨味が広がり、より奥深い味わいに。冷たく“サラリ”と食べられるということで、食欲が落ちがちな暑い時期にもおすすめとされています。
▲宮崎冷汁（単品）290円 / 宮崎冷汁変更 190円
冷汁は単品でも注文できるほか、定食のお味噌汁を＋190円で冷汁へ変更できる「宮崎冷汁変更」も用意されています。
これからの時期にぴったり
だしの旨味が広がる冷汁と、甘酢とタルタルソースで仕上げたとり南蛮を一緒に味わうことで、宮崎の食文化を楽しめそうですね。
暑い時期でもさらりといただける「宮崎冷汁」は、これからの時期にぴったり。なお、やよい軒では定食のごはんおかわり自由なので、冷汁にあわせてごはんもしっかりいただけますよ。食欲が落ちがちな夏にも気持ちよく食べられそう。
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります