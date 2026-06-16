【本日発売】やったー！松屋「シュクメルリ」復活！にんにく全開、夏でもはかどりそう

牛めしの「松屋」は、「シュクメルリ」を本日より発売します。

ジョージアの郷土料理を松屋流にアレンジした人気メニューです。今回、松屋の創業60周年を記念して復活します。

※以下、再掲載となります。

牛めしの「松屋」は6月16日10時より、「シュクメルリ」を発売します。

あのシュクメルリが復活！にんにくのパンチ！

松屋の「シュクメルリ」は、ジョージアの郷土料理をベースに、日本のごはんに合うよう仕立てた商品で、2020年に初登場しました。松屋の世界のグルメシリーズのきっかけになったメニューともされています。

今回は創業60周年を記念して復活。海外店舗を含む国内外の松屋で同時販売されます（松屋は現在、中国をはじめとするアジア圏にも出店しています）。

▲シュクメルリライスセット 990円

にんにくの効いたホワイトソースで鶏肉を煮込んだメニューです。本場の具材感を活かしながら、ごはんに合う味わいを追求。

さつまいもの甘みやとろ～りチーズのコク、チキンの旨みを組み合わせており、ホワイトソースのまろやかさの後に、パンチの効いたにんにくの風味とチーズが馴染み、ご飯が進む味わいだといいます。

▲シュクメルリ定食 1090円

ライス、みそ汁付きの「シュクメルリライスセット」のほか、生野菜も付いた「シュクメルリ定食」など用意。「シュクメルリ鍋ライスセット／定食」を選ぶと追いチーズが付いており、ライスと混ぜることでドリア風にアレンジも可能です。

▲シュクメルリ鍋ライスセット 1090円

▲シュクメルリ鍋定食 1190円

なお、単品の「シュクメルリ」は890円。追加120円で「追いチーズ」できます。

伝説メニューが復活でうれしい

松屋のシュクメルリは、2020年の発売以降、復刻メニュー総選挙で1位を獲得し、殿堂入りした松屋的な“伝説のメニュー”。



“世界一にんにくを美味しく食べる料理”と呼ばれるジョージアのシュクメルリをメニュー化していて、ガツンとしたニンニク風味が魅力です！

復活を待ち望んでいた人も、まだ食べたことがないという人も、このタイミングで食べてみてはいかがでしょうか。夏でもニンニクの風味で食が進みそうですよ！

※価格は税込み表記です。