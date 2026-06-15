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【本日開始】全品対象で無料サイズアップ！ドミノ、Sサイズ→Mサイズに 超お得じゃん

2026年06月15日 17時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII　

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　ドミノ・ピザは、「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを本日より開催します。

　デリバリー限定でピザ全品を対象に、通常は600円または700円の追加料金がかかるSサイズからMサイズへのサイズアップが無料になるクーポンを発行します。

※以下、再掲載となります。

　デリバリーピザの「ドミノ・ピザ」では6月15日～28日の期間、「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催します。

6月15日～28日　S→M 無料サイズアップ

　「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンでは、デリバリー限定でピザ全品を対象に、通常は600円または700円の追加料金がかかるSサイズからMサイズへのサイズアップが無料になるクーポンを発行。

　オンライン注文時にクーポン番号「073784」を入力で、クーポンが適用されます。

「ドミノ・デラックス」をはじめサイズアップは全商品が対象

■「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーン概要
開催期間：6月15日〜28日
内容：デリバリー限定で、SサイズからMサイズへのサイズアップが無料
対象：ピザ全品
クーポン番号：073784　※本クーポンはオンライン注文限定

スポーツ観戦のお供に！

　サイズアップが無料になるので、いつもよりボリュームのあるピザを選びたくなりますね。スポーツを観戦しながら、家族や友人とでシェアして食べる場面にもぴったりです。

　気になるピザを大きいサイズで試せる機会なので、本キャンペーンを利用して注文してみては？

※価格は税込み表記です。

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