うなぎ増し「うな重ダブル」も ！ジョナサン夏メニュー本日スタート

ファミリーレストランの「ジョナサン」は、本日6月11日より夏メニューをスタート。「アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」や「うな重」などを発売。さらに、「夏の東北涼麺」フェアと題して、岩手の「盛岡冷麺」と秋田の「稲庭うどん」を展開します。

・アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳 1539円

アンガスビーフ100％のハンバーグに、瀬戸内産レモンの酸味を効かせた特製の旨塩ねぎダレを合わせたメニューです。

別添えの青唐辛子味噌で味の変化をつけることもできます。

・うな重（お吸い物・惣菜つき） 1979円

身厚なうなぎを蒸したあと、タレ付けと焼きを繰り返して仕上げた一品です。余分な脂を落としながら焼き上げることで、香ばしさが引き出されています。

・うな重 ダブル（お吸い物・惣菜つき） 2859円

うなぎの量を増やしたダブルも用意されます。



・盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき） 単品（麺1.5倍） 1209円

選べるちいさなごはんセット 1429円

昨年22万食を販売した人気メニューが、今年も登場します。岩手県の製麺所から仕入れた麺を使用し、強いコシと滑らかな喉ごしが特徴です。

スープはブイヨンベースで、すっきりとしたまろやかな仕上がりとされています。キムチとコチュジャンで味の変化も楽しめます。

・山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん 1319円

旨塩ねぎだれのから揚げセット 1539円

秋田の老舗「無限堂」の稲庭うどんを使用したメニューで、クリーミーなカレー豆乳担々仕立てです。

ドライカレーのコクと山椒辣油の香りを組み合わせた構成で、喉ごしのよい麺とともに味わえます。

※価格は税込み表記です。