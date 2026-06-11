このページの本文へ

うなぎ増し「うな重ダブル」も ！ジョナサン夏メニュー本日スタート

2026年06月11日 11時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ファミリーレストランの「ジョナサン」は、本日6月11日より夏メニューをスタート。「アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳」や「うな重」などを発売。さらに、「夏の東北涼麺」フェアと題して、岩手の「盛岡冷麺」と秋田の「稲庭うどん」を展開します。

・アンガスビーフ100％旨塩ねぎだれのハンバーグ膳　1539円

　アンガスビーフ100％のハンバーグに、瀬戸内産レモンの酸味を効かせた特製の旨塩ねぎダレを合わせたメニューです。

　別添えの青唐辛子味噌で味の変化をつけることもできます。

・うな重（お吸い物・惣菜つき）　1979円

　身厚なうなぎを蒸したあと、タレ付けと焼きを繰り返して仕上げた一品です。余分な脂を落としながら焼き上げることで、香ばしさが引き出されています。

・うな重 ダブル（お吸い物・惣菜つき）　2859円

　うなぎの量を増やしたダブルも用意されます。

・盛岡冷麺（キムチ・コチュジャンつき）　単品（麺1.5倍）　1209円
　選べるちいさなごはんセット　1429円

　昨年22万食を販売した人気メニューが、今年も登場します。岩手県の製麺所から仕入れた麺を使用し、強いコシと滑らかな喉ごしが特徴です。

　スープはブイヨンベースで、すっきりとしたまろやかな仕上がりとされています。キムチとコチュジャンで味の変化も楽しめます。

・山椒辣油香るカレーな冷やし豆乳担々うどん　1319円
　旨塩ねぎだれのから揚げセット　1539円

　秋田の老舗「無限堂」の稲庭うどんを使用したメニューで、クリーミーなカレー豆乳担々仕立てです。

　ドライカレーのコクと山椒辣油の香りを組み合わせた構成で、喉ごしのよい麺とともに味わえます。

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧