でかい！ジャンボとろサーモン110円から、スシロー感謝祭第2弾

スシローは6月15日より、「感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026 第二弾」を開催します。
創業月を記念した今回の企画では、ジャンボサイズのネタや倍切り商品、複数のネタを一皿で味わえる盛り合わせなど、食べごたえのあるメニューを展開します。
対象商品は6月30日まで販売予定ですが、各商品は予定数に達し次第終了となります。
ジャンボとろサーモンが110円～！
「スシローの日2026 第二弾」6月15日スタート
▲ジャンボとろサーモン 110円～
とろサーモンをジャンボサイズで提供するメニューです。食べごたえのあるサイズで楽しめる内容としています。
▲倍切り！うなぎの蒲焼き 180円～
スシロー特製の蒲焼きだれで焼き上げたうなぎを、価格はそのままで通常の約2倍サイズで提供するメニューです。
▲サラダ3貫盛り 120円～
▲肉のチーズマヨ炙り3貫盛り 200円～
▲アボカドオニオンマヨ3貫盛り 260円～
▲貝づくし5貫盛り 680円～
※蒸し帆立貝柱焦がし醤油、ボイルはまぐり甘だれがけ、天然つぶ貝、大赤貝梅しそかつお、タイラギ貝
▲特大えび天巻 特製マヨソースがけ 450円～
▲天然あかすえび包み 120円～
▲モッツァレラチーズ天ぷら 塩はちみつがけ 300円～
▲プリンアラモードパフェ 380円～
ジャンボネタと倍切りで満足度アップ！
ジャンボサイズや倍切りといったボリューム重視の内容がそろっているので、しっかり食べたいときにちょうどよさそうです。特にジャンボとろサーモンが110円～で食べられるのはうれしいですね。
寿司だけでなくサイドメニューやスイーツまで幅広く展開されているのもポイントです。いずれも数量限定なので、気になる人は早めにお店に向かいましょう。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります