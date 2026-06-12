木曽路でこれは安い！「持ち帰り祭り」しゃぶ・すき6868円→5400円に

しゃぶしゃぶ・日本料理の「木曽路」は6月12日～28日の期間、「お持ち帰り祭り」を開催します。

しゃぶしゃぶとすきやきの持ち帰りセットを対象に、特別価格で販売します。冷凍の和牛霜降肉を使用したセットを中心に、追加肉やたれセットなども特別価格になります。

しゃぶしゃぶは、和牛霜降肉のしゃぶしゃぶに、野菜盛、きしめん、餅、ごまだれ、ぽん酢、薬味を組み合わせたセットです。すきやきは、冷凍の和牛霜降肉のすき焼きに、野菜盛、きしめん、割り下を組み合わせています。両方とも、自宅で調理する形式です。



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・お持ち帰り和牛霜降肉 しゃぶしゃぶセット

2人前 通常6868円→5400円

3人前 通常10303円→8100円

・お持ち帰り和牛霜降肉 すきやきセット

2人前 通常6868円→5400円

3人前 通常10303円→8100円

（追加）

・和牛霜降肉（冷凍）1人前 通常2376円→1944円

・たれセット（ごまだれ・ぽん酢） 通常864円→756円

・割り下 通常648円→540円

・和牛霜降肉（冷凍）2人盛 通常4752円→3888円

・和牛霜降肉（冷凍）3人盛 通常7128円→5832円

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1人前あたりは2700円の特別価格。父の日など特別な日の食事に、自宅でも木曽路の味を楽しめるのがポイントですね。木曽路の味がこの価格で楽しめるのはお値打ちではないでしょうか！

※価格は税込み表記です。