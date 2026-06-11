ニンニク×牛カルビの豪快バーガー登場！「夏バーガーフェア」6月17日から

ゼッテリアは6月17日より、期間限定で「夏バーガーフェア」を開催し、「ニンニク牛カルビバーガー」など4商品を販売します。

牛カルビの濃厚な味わいと日向夏の爽やかな酸味という対照的な2つの方向性を軸にしたラインアップを展開します。

豪快な「ニンニク牛カルビバーガー」と

さわやかな「日向夏タルタルチキンバーガー」の2品が登場

▲ニンニク牛カルビバーガー 620円

ビーフ100％のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、揚げたニンニクとニンニクの芽をトッピングしています。

さらに旨辛ソース、レタス、マヨネーズを合わせ、ふっくらとした食感のバンズで挟んだ仕立てです。

牛カルビの力強い味わいとニンニクの風味が食欲をかき立てる、スタミナ満点の一品としています。

▲日向夏タルタルチキンバーガー 590円

醤油ベースのタレに漬け込み、店内で衣付けして揚げたチキンに、日向夏果汁を使用した特製ソースを絡めています。

タルタルソースや日向夏ピールとともにバンズで挟んだ一品で、日向夏の酸味とほのかな苦みが特徴の味わいといいます。

▲牛カルビバーガー 590円

ビーフ100％のパティに甘辛い特製カルビソースで味付けした牛カルビ肉を重ね、レタスとマヨネーズを合わせています。カルビを主役に据えた食べ応えのある一品です。

▲日向夏タルタルえびバーガー 590円

えびパティに日向夏ソースとタルタルソース、レタスを組み合わせています。日向夏の風味とえびパティの食感の組み合わせが特徴とされています。

ガツン系かさっぱり系か

ガツンとしたニンニクとカルビで満足感を取りにいくか、日向夏の爽やかさで軽やかにいくか、気分に合わせてまったく異なる方向性のバーガーを選べるラインアップとなっています。

こちらは期間限定の販売なので、気になる人は早めに店舗でチェックしてください。

※価格は税込み表記です。