すご！ハンバーグ3枚のボリュームプレートが1098円　ジョイフル夏フェア

ファミリーレストランの「ジョイフル」は6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」キャンペーンを開催します。
ラインナップ充実！
夏限定フェア「ごちそうサマー」
ジョイフルに夏のごちそうが登場。
「ごちそうサマー」フェアでは、定番人気ハンバーグ3種を贅沢に楽しめる「トリプルハンバーグ」をはじめ、ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎなど多彩なメニューが登場します。
▲「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」（1098円）
ジョイフルの定番人気ハンバーグを３種類の異なる味わいで楽しめる贅沢な一皿。3種類のハンバーグがリーズナブルなプライスで楽しめます。
なお、ランチタイムサービス（10時～15時）の注文でライスまたはパンが無料でつきます。
▲（画像上）「うな丼（お吸い物・漬物付）」（1142円）
（画像下）「うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）」（1802円）
ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎを使用した「うな丼」と、うなぎを贅沢に二倍盛りにした、「うなぎ二倍盛り重」を用意しています。うなぎの旨味と香ばしさを存分に楽しめるという、スタミナメニュー。
▲「旨辛ビビンバボウル」（1032円）
旨辛の味付けが食欲をそそるビビンバメニューです。コチジャンのコクと程よい辛さが調和した味わいで、食べ応えのある一品に仕上げたといいます。
▲「蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼」（1065円・冷麺単品：812円）
のどごしの良い盛岡冷麺と、コチジャンの辛さを楽しめる焼肉丼を組み合わせたメニューです。さっぱり感と食べ応えの両方を楽しめる、満足感のある一皿といいます。
▲（画像上）「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」（812円）
（画像下）「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」（548円）
旬のフレッシュブルーベリーを使用した夏限定デザート。 レアチーズのコクとブルーベリーの爽やかな酸味を楽しめる「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」と、食後にもぴったりなサイズ感の「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」を用意。
▲「オセロアイスと珈琲ゼリー～ほんのり甘いミルクシロップアフォガード～」（438円）
ジョイフル定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせたデザート。別添えのミルクシロップをかけることで、味わいの変化も楽しめるということです。
どれにするか迷う！
充実したフェアメニューで、どれにするか迷ってしまいますね……！ジャンルも異なるのでどれも食べたくなってしまいます。
特に「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」はボリューミーなうえに値段も1000円程度でコスパの面で見ても大満足できそうです！
（※文中の価格はすべて税込）
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