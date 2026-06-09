すご！ハンバーグ3枚のボリュームプレートが1098円　ジョイフル夏フェア

ファミリーレストランの「ジョイフル」は6月16日15時より、夏限定フェア「ごちそうサマー」キャンペーンを開催します。

ラインナップ充実！

夏限定フェア「ごちそうサマー」

ジョイフルに夏のごちそうが登場。



「ごちそうサマー」フェアでは、定番人気ハンバーグ3種を贅沢に楽しめる「トリプルハンバーグ」をはじめ、ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎなど多彩なメニューが登場します。

▲「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」（1098円）

ジョイフルの定番人気ハンバーグを３種類の異なる味わいで楽しめる贅沢な一皿。3種類のハンバーグがリーズナブルなプライスで楽しめます。

なお、ランチタイムサービス（10時～15時）の注文でライスまたはパンが無料でつきます。

▲（画像上）「うな丼（お吸い物・漬物付）」（1142円）

（画像下）「うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）」（1802円）

ふっくら香ばしく焼き上げたうなぎを使用した「うな丼」と、うなぎを贅沢に二倍盛りにした、「うなぎ二倍盛り重」を用意しています。うなぎの旨味と香ばしさを存分に楽しめるという、スタミナメニュー。

▲「旨辛ビビンバボウル」（1032円）

旨辛の味付けが食欲をそそるビビンバメニューです。コチジャンのコクと程よい辛さが調和した味わいで、食べ応えのある一品に仕上げたといいます。

▲「蒸し鶏の盛岡冷麺とコチジャン焼肉丼」（1065円・冷麺単品：812円）

のどごしの良い盛岡冷麺と、コチジャンの辛さを楽しめる焼肉丼を組み合わせたメニューです。さっぱり感と食べ応えの両方を楽しめる、満足感のある一皿といいます。

▲（画像上）「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」（812円）

（画像下）「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」（548円）

旬のフレッシュブルーベリーを使用した夏限定デザート。 レアチーズのコクとブルーベリーの爽やかな酸味を楽しめる「フレッシュブルーベリーのレアチーズパフェ」と、食後にもぴったりなサイズ感の「フレッシュブルーベリーのミニパフェ」を用意。

▲「オセロアイスと珈琲ゼリー～ほんのり甘いミルクシロップアフォガード～」（438円）

ジョイフル定番のオセロアイスと珈琲ゼリーを組み合わせたデザート。別添えのミルクシロップをかけることで、味わいの変化も楽しめるということです。

どれにするか迷う！

充実したフェアメニューで、どれにするか迷ってしまいますね……！ジャンルも異なるのでどれも食べたくなってしまいます。

特に「ボリュームたっぷりトリプルハンバーグ」はボリューミーなうえに値段も1000円程度でコスパの面で見ても大満足できそうです！

（※文中の価格はすべて税込）