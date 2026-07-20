AIが急速に発達していく昨今、そこまで詳しくない人も、パソコンやスマホを使って“とりあえずAIに聞く”というのが普通になってきていますよね。では、AIに頼るということを、もう少しスマートにできるとしたらどうでしょう？

リビングで、あるいは寝室で。気になったときにすぐ聞ける、なんなら会話できる。そうなると、より自然にAIが生活に溶け込むのではないでしょうか。

そんなAIとの共存を実現してくれるのが、スマートスピーカーです。

今回紹介するのは、Googleのスマートスピーカーとしては実に6年ぶりに登場した「Google Home スピーカー」です。これまでのスピーカーと一番違うのは、Googleアシスタントではなく、「Gemini」を採用しているという点です。これにより、一方通行のお願いや質問ではなく“会話”を楽しむことができるようになりました。

朝起きて「今日の天気は？」から始めるのではなく「おはよう」から始めるAIとの共存。なんだか毎日がちょっぴり楽しくなりそうです。