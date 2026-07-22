『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

かつてはカセット・MDプレイヤー、iPodなど、音楽だけを持ち運ぶガジェットを選ぶのがとても楽しかった覚えがあります。MDプレイヤー時代はMDにお気に入りの曲を選曲して入れたり、CDの音源をパソコンに取り込んでiPodに同期し、自分だけのプレイリストを作ったりするのもワクワクしていました。

しかし、いつのころからか音楽はスマホに集約され、音楽を再生するためだけのプレイヤーを持ち歩くということから、とても縁遠くなってしまいました。

しかしつい最近見つけたとある製品が、また私に音楽を再生するプレイヤーを買ってみたいなと思わせてくれました。見た目はどこか懐かしさを感じ、かつ中身は最新の性能なのも魅力のプレイヤーだったからです。

私が見つけたのが、FIIOの「Snowsky DISC」です。どこか懐かしさを感じるCDプレーヤー風のデザイン、小さな円形ディスプレーで回転するアルバムアート、手のひらに収まるコンパクトなサイズ。令和の最新ガジェットなのに、MP3プレーヤーが登場したばかりの頃のようなあの頃のワクワク感を思い出させてくれるんです。

「便利だからスマホのサブスクで十分」と思っている人ほど、一度体験してほしい。音楽を聴く時間が少し特別になり、「今日はどのアルバムを持ち歩こうかな」と考える楽しさまで与えてくれる、そんな魅力を持ったプレーヤーです。