『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

スマートフォンで写真や動画を撮るのは当たり前の時代ですが、まさか光学250倍の世界まで見られるとは……。

花粉の細かなトゲトゲ、紙幣に刻まれた精密な印刷、昆虫の羽に広がる繊細な模様、スマホのディスプレーを構成する赤・緑・青の小さなドットなどなど、普段は小さすぎて気にも留めない「モノの構造」が見えることで、世界をまったく別の視点から見ることができます。

こんな体験が7200円で始められるんです。ミクロの世界を撮影した写真を、そのまま保存したり共有したりできるのもスマホを使うからこその魅力です。なんでも拡大して見たくなる、子ども心を思い出させるガジェットを紹介します！

今回紹介する、KaraSeedの「ミクロハンターキットX250P」は、スマートフォンのカメラに取り付けるだけで顕微鏡観察ができる高倍率レンズキットです。光学倍率は約250倍で、スマートフォンのデジタルズームと組み合わせることで最大約1200倍まで拡大できます。

偏光板を使った偏光顕微鏡観察にも対応。偏光観察は、ふつうの光では見えない「光の向きの違い」を利用して、物質の目に見えない性質を明るさの違いとして観察する方法です。これにより、結晶の向きや配列、鉱物の種類、プラスチックの構造など、通常の顕微鏡観察では見えにくいものも楽しめます。

レンズは約0.4g、厚さ約3.4mmと非常に小型で、吸着ナノパッドによって多くのスマートフォンへ簡単に装着できます。組立式フォーカススタンドと専用ケースも付属し、持ち運びやピント合わせにも配慮されているのがうれしいポイントです。