『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

このスピーカーを初めて鳴らしたとき、僕はこう思いました。

「音域、広すぎぃ！」と。

なんか、今までに聴いたことのない音が聞こえてくるっ！

オーディオの用語って、何かと難しいじゃないですか。解像感とか、帯域とか、音場感とか。

色々言っても、結局、音なんて主観じゃん？ って思うこともあります。好きな機材で、好きに楽しめば良いんじゃないの？ 自己満足じゃない？ って。

でも、EDIFIER（エディファイア）の「R2750DB MKII」を聴いた時、難しいことは抜きで、こう素直に思ったんです。

「いつも聴いている音楽に、こんなにも豊かな音が入っていたんだな……。やっぱり、オーディオ機器のスペックって音になって、現れるんだな」って。

シェルフを外すと3つのドライバーが顔を出すこの3Wayスピーカーは、EDIFIERの「R2750DB MKII」です。

「3Way」なんて言うと、すこし小難しく聞こえますが、シンプルに言えば、高域、中域、低域、それぞれを専用のドライバーが鳴らしてくれる構成ってこと。

この構成によって、音の細かなディテールから、迫力ある重低音まで、余すところなく音源を鳴らしてくれます。

デザインもいいですよね、オーディオファンに愛される木製キャビネット！ その温かみのある見た目も相まって、いつもの音楽や映画が新しい体験へと生まれ変わります。

この一台を導入したことで、うちのリビングやPCデスクの音響環境は、劇的に進化しました。ここからは、このスピーカーの「広い音域」の素晴らしさを、具体的に紹介していきます。

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