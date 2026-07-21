『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

みなさん、キーボードが「速い」という意味がお分かりになるでしょうか？

PCゲームをプレイする上で、キーボードの性能は勝敗を分ける極めて重要な要素です。世の中には、打鍵感の良さやタイピング時の心地よい音を追求したキーボードが数多く存在しますが、今回はそうした一般的な指標とは全く異なるベクトルで作られた、ある意味で究極のキーボードを紹介させてください。

それが、Razerの「Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」です。実際に触れてゲームをプレイしてみたところ、あまりに性能がスゴすぎて泣きそうになりました。

というのもこのキーボード、文章タイピングの快適さの追求よりも、ゲーム内のキャラクター移動やアクション入力に主眼を置いてセッティングされているからなんです。いかにラグを排除して素早くキー入力できるか、そして自分のプレイスタイルに合わせてどこまで緻密にフィッティングできるかという、徹底的な「勝つため」の機能に特化しているんです。

トップクラスのプロeスポーツ選手向けに開発されたようなゴリゴリの競技用デバイスを、そのまま自分のデスクで使える、という潔いまでのコンセプト。もちろん、文字入力をおろそかにしているわけではありませんが、タイピング時の上品な感触といった要素は一旦脇に置き、ただひたすらにゲームでのパフォーマンス向上と勝利だけを求める、そんなストイックなPCゲーマーに向けた、文字通り「ガチ強」なプロ仕様キーボードの凄さをお伝えしたいと思います。

Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzは、妥協を許さないプロゲーマーの要求に応えるため、遅延の排除と入力精度の向上に特化した数々の最新技術が詰め込まれています。

文字入力用としてではなく、キャラクターを自在に操るためのコントローラーとして、このキーボードがどのようにゲーマーの腕を引き上げてくれるのか。ここからは、具体的な推しポイントを深掘りしていきます。