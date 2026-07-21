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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第103回

Razer「Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」

ガチ強。Razerの“プロ用“高級ゲーミングキーボード、性能スゴすぎて感動で泣きました。

2026年07月21日 18時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　編集● ASCII

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Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz

プロゲーマー向けキーボード「Huntsman」シリーズのテンキーレスモデルです。言わずもがな最高峰のキーボード！

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　みなさん、キーボードが「速い」という意味がお分かりになるでしょうか？

　PCゲームをプレイする上で、キーボードの性能は勝敗を分ける極めて重要な要素です。世の中には、打鍵感の良さやタイピング時の心地よい音を追求したキーボードが数多く存在しますが、今回はそうした一般的な指標とは全く異なるベクトルで作られた、ある意味で究極のキーボードを紹介させてください。

　それが、Razerの「Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」です。実際に触れてゲームをプレイしてみたところ、あまりに性能がスゴすぎて泣きそうになりました。

　というのもこのキーボード、文章タイピングの快適さの追求よりも、ゲーム内のキャラクター移動やアクション入力に主眼を置いてセッティングされているからなんです。いかにラグを排除して素早くキー入力できるか、そして自分のプレイスタイルに合わせてどこまで緻密にフィッティングできるかという、徹底的な「勝つため」の機能に特化しているんです。

　トップクラスのプロeスポーツ選手向けに開発されたようなゴリゴリの競技用デバイスを、そのまま自分のデスクで使える、という潔いまでのコンセプト。もちろん、文字入力をおろそかにしているわけではありませんが、タイピング時の上品な感触といった要素は一旦脇に置き、ただひたすらにゲームでのパフォーマンス向上と勝利だけを求める、そんなストイックなPCゲーマーに向けた、文字通り「ガチ強」なプロ仕様キーボードの凄さをお伝えしたいと思います。

次ページ：感動するほど「速い」、プロ仕様キーボード

Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz

Razer「Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」

　Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzは、妥協を許さないプロゲーマーの要求に応えるため、遅延の排除と入力精度の向上に特化した数々の最新技術が詰め込まれています。

　文字入力用としてではなく、キャラクターを自在に操るためのコントローラーとして、このキーボードがどのようにゲーマーの腕を引き上げてくれるのか。ここからは、具体的な推しポイントを深掘りしていきます。

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Razer「Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz」

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【目次】これが私的My推しガジェット

私がRazer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHzを推す3つの理由
1）超低遅延8000Hzポーリングで、コンマ数秒の撃ち合いに競り勝つ
2）ラピッドトリガーなど徹底したゲーマー向け機能でキャラコンが爆速化
3）キーごとの作動点カスタマイズで、0.1mm単位の理想の操作感を実現

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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