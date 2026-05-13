万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第42回
アンカー・ジャパン「Soundcore Nebula P1」
【合体＆回転】ギミックに心ときめく立体音響プロジェクターが実はスゴいぞ
2026年05月13日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
すごいことに気づきました。
「プロジェクターが欲しい」と思う人の欲求は、「本当はプロジェクターが欲しいんじゃない」んだって。そう、彼らが真に欲しているもの、それは「ホームシアター」なんです！
アンカーの「Soundcore Nebula P1」は、持ち運び可能なポータブルプロジェクターですが、ただのプロジェクターではありません。なんと、本体にスピーカーが合体しており、持ち運んだ先でこれを分離して設置することで、どこでも大画面＋立体音響の「ホームシアター」が完成してしまうんです。
今回は、映像機器のはずなのに、なぜかお手軽立体音響設備と男のロマンまで搭載しているアンカーの夢のプロジェクターをご紹介します！
■Amazon.co.jpで購入
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第41回
PCこのモダンでコンパクトな箱、ミニタワーPCなんだぜ。おしゃれだろ？
-
第40回
PCパーツ3基のラジエーターファンにも液晶があるCPUクーラー、何を表示するかはあなた次第！
-
第39回
PC俺ならノートパソコンよりこっち！７万円台でキーボード付属の12.1型タブレットがあるぞ！
-
第38回
家電ASCII【4380円】非常にコスパがいいネットワークカメラ 家族を見守れる一家に一台設置したほうがいい
-
第37回
トピックスあのドローンDJIが「ロボット掃除機」を作ったら…障害物などの検知めっちゃ得意すぎてビビった件
-
第36回
PCデザインもキマッたGoProコラボ最強ノートPCは128GBメモリー搭載！
-
第35回
AV29歳独男の俺にぶっ刺さり！スケルトンの洗練デザインが超カッコいい「Nothing」の新作ヘッドホン
-
第34回
トピックスカスタム沼がヤバい！最強コントローラーがマクロ組み放題でゲームが楽しすぎる
-
第33回
AVこのRGBスピーカー、俺のゲーム部屋に置きたいよ！透明ボディが光りまくる
-
第32回
PC【俺も買った】動画は4K、FPSは超高速フルHD！ 万能すぎるゲーミングモニター
- この連載の一覧へ