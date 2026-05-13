『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

すごいことに気づきました。

「プロジェクターが欲しい」と思う人の欲求は、「本当はプロジェクターが欲しいんじゃない」んだって。そう、彼らが真に欲しているもの、それは「ホームシアター」なんです！

アンカーの「Soundcore Nebula P1」は、持ち運び可能なポータブルプロジェクターですが、ただのプロジェクターではありません。なんと、本体にスピーカーが合体しており、持ち運んだ先でこれを分離して設置することで、どこでも大画面＋立体音響の「ホームシアター」が完成してしまうんです。

今回は、映像機器のはずなのに、なぜかお手軽立体音響設備と男のロマンまで搭載しているアンカーの夢のプロジェクターをご紹介します！

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