文化交流からビジネス共創へ Japan Expo Malaysia 2026開幕

日本の文化交流イベント「Japan Expo Malaysia 2026」が、2026年7月24日から26日の3日間にわたり、マレーシアのクアラルンプール・コンベンションセンター（KLCC）にて開催される。本イベントは、タイをはじめアジア圏で長年にわたりジャパンエキスポを手がけてきた実績を持つG-Yu Creative社が主催し、現地マレーシアでの展開をサポートするSiam Connection社が共催を務めている。会場ではAKB48などによるライブパフォーマンスに加え、日本食、観光、教育、テクノロジー、アニメなど、幅広い日本のコンテンツが一堂に集結した。

2026年の大きな特徴は、文化交流にとどまらず、日本とマレーシア間のビジネス連携や経済的機会の創出が強く打ち出された。24日の開会式「Grand opening ceremony」では、日本文化を単なる趣味を超え「経済的機会の原動力」へと進化していると言及された。登壇した駐マレーシア日本国大使の四方敬之氏は、長年にわたる両国の人的交流が新たな産業を生み出す基盤になっていると指摘し、日本とマレーシア両政府が「新しい産業の共同創出」を推進していると述べた。さらに、両国の関係強化に貢献した人物を称える「The Japan Expo Malaysia Awards 2026」では、ESGや持続可能なイノベーションを推進し、エネルギーインフラの発展に寄与したDatuk Ir. Yong Ah Huat氏に「ビジネス賞」が授与されている。

ビジネス交流面では、会場内に「ASCII STARTUP」ブースが設置され、メディア支援する総務省の「ICTスタートアップリーグ」に採択された日本のスタートアップ企業が展示を行なった。さらに、一般財団法人Update Earthの協力のもと、日本、マレーシア双方でスタートアップが支援や雇用創出のチャンスをつかむための機会をつくり、テクノロジー領域における具体的なビジネス連携を目指していく。