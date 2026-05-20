ホタテも肉も寿司も！「北海道フェア食べ放題」120分制　しゃぶしゃぶ・焼肉で開催

「和食さと」は5月21日から、「初夏の北海道フェア食べ放題」を期間限定で実施します。

帆立も甘えびも食べ放題！

初夏の北海道フェア食べ放題開催

和食さとでは、アラカルトメニューのほか、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の食べ放題を実施しており好評です。



今回、通常の内容に北海道メニューを追加した食べ放題コースを用意。120分間食べ放題で提供します。北海道産食材を使用した海鮮や寿司、丼、〆メニュー、デザートまで揃えた幅広いラインアップが特徴です。

■初夏の北海道フェア食べ放題 概要

対象店舗：和食さと全店（201店舗）

販売期間：5月21日～7月8日予定

対象コース：

■さと式焼肉

北海道＆牛＆豚プレミアムコース 6039円

北海道＆黒毛和牛コース 8129円

■さとしゃぶ・さとすき

北海道＆牛＆豚プレミアムコース 5709円

北海道＆黒毛和牛コース 7799円

本フェアでは、「帆立のお造り」「甘えびのお造り」「するめいかのお造り」の3種類のお造りを食べ放題で提供します。

いずれも北海道産の海鮮食材を使用したメニューです。なお、いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しています。

寿司メニューでは、「帆立にぎり」に加え、「炙り帆立にぎり」「帆立炙りチーズにぎり」「いかの手巻き寿司」の4種類を用意しています。帆立やするめいかなどの食材を使用した構成です。

さらに、北海道の食材を使った一品料理として、「きたあかりのポテトフライ」「きたあかりと道産牛のコロッケ」「きたあかりのじゃがバター（いかの塩辛のせ）」などを提供します。

加えて、「ミニ帆立いくら丼」「ミニ豚丼」「ミニ北海海鮮ちらし」といった丼メニューもラインアップしています。

食事の締めとして、「ミニ帆立塩ラーメン」や「ハーフサイズのスープカレー（小ごはん付）」を用意しています。デザートには「バスクチーズケーキ」も提供します。

海鮮から〆まで全部北海道！

北海道の海鮮から丼、〆メニューまで幅広くそろった期間限定の食べ放題コースがスタートします。

鍋や焼肉と一緒に、心ゆくまで北海道グルメを堪能できる内容となっています。この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。