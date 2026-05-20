ホタテも肉も寿司も！「北海道フェア食べ放題」120分制　しゃぶしゃぶ・焼肉で開催

「和食さと」は5月21日から、「初夏の北海道フェア食べ放題」を期間限定で実施します。
帆立も甘えびも食べ放題！
初夏の北海道フェア食べ放題開催
和食さとでは、アラカルトメニューのほか、しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉の食べ放題を実施しており好評です。
今回、通常の内容に北海道メニューを追加した食べ放題コースを用意。120分間食べ放題で提供します。北海道産食材を使用した海鮮や寿司、丼、〆メニュー、デザートまで揃えた幅広いラインアップが特徴です。
■初夏の北海道フェア食べ放題 概要
対象店舗：和食さと全店（201店舗）
販売期間：5月21日～7月8日予定
対象コース：
■さと式焼肉
北海道＆牛＆豚プレミアムコース 6039円
北海道＆黒毛和牛コース 8129円
■さとしゃぶ・さとすき
北海道＆牛＆豚プレミアムコース 5709円
北海道＆黒毛和牛コース 7799円
本フェアでは、「帆立のお造り」「甘えびのお造り」「するめいかのお造り」の3種類のお造りを食べ放題で提供します。
いずれも北海道産の海鮮食材を使用したメニューです。なお、いくらはオホーツク海・ベーリング海を中心に水揚げしたものを国内で加工しています。
寿司メニューでは、「帆立にぎり」に加え、「炙り帆立にぎり」「帆立炙りチーズにぎり」「いかの手巻き寿司」の4種類を用意しています。帆立やするめいかなどの食材を使用した構成です。
さらに、北海道の食材を使った一品料理として、「きたあかりのポテトフライ」「きたあかりと道産牛のコロッケ」「きたあかりのじゃがバター（いかの塩辛のせ）」などを提供します。
加えて、「ミニ帆立いくら丼」「ミニ豚丼」「ミニ北海海鮮ちらし」といった丼メニューもラインアップしています。
食事の締めとして、「ミニ帆立塩ラーメン」や「ハーフサイズのスープカレー（小ごはん付）」を用意しています。デザートには「バスクチーズケーキ」も提供します。
海鮮から〆まで全部北海道！
北海道の海鮮から丼、〆メニューまで幅広くそろった期間限定の食べ放題コースがスタートします。
鍋や焼肉と一緒に、心ゆくまで北海道グルメを堪能できる内容となっています。この機会にお店に足を運んでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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