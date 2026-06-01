餃子の王将、6月限定「担々麺」本日スタート！ 芝麻醤がきいてごま好き歓喜

中華食堂チェーン「餃子の王将」は、「胡麻が決め手の担々麺」を6月限定メニューとして本日1日より販売開始しました。

「芝麻醤」がきいた担々麺を限定発売

餃子の王将では月限定のメニューを毎月展開しています。今回の「胡麻が決め手の担々麺」は東日本・西日本両方のエリアで展開。

胡麻のコクと香りを凝縮した芝麻醤(チーマージャン)がポイント。胡麻の深みや旨みが楽しめるんだとか。香味辣油が味のアクセントになって、濃厚なのに重くない仕立て。麺は北海道産小麦を使用しています。

＜価格＞

・胡麻が決め手の担々麺 858円

※テイクアウト可（842円＋容器代10円）

・特選セットA 1120円

（胡麻が決め手の担々麺、餃子3個、一級茶葉烏龍茶）

・特選セットB 1230円

（胡麻が決め手の担々麺、餃子3個、ライス〈小〉）

※各特選セットに165円で餃子3個を追加可能（1人1回まで）

※セットの餃子3個および追加餃子3個は、「にんにく激増し餃子」に変更可能

・東日本：＋16円

・西日本：＋27円

※セットはテイクアウト不可

ごま好き集合！

胡麻のコクと香りを存分に味わえるという担々麺。ごま好きの人は注目です。1か月限定メニューなので、食べ逃しなきように！

※記事中の価格は税込み