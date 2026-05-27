お得度アップ！KFC「とりの日パック」チキン＋ナゲットで510円お得

ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、5月28日限定で「とりの日パック」を発売します。
お得な「とりの日パック」！ 28日限定で登場
KFCでは、毎月28日の“とりの日”にあわせて、お得な盛り合わせ「とりの日パック」を限定販売しています。
▲とりの日パック 1290円
〔オリジナルチキン4ピース、ナゲット5ピース〕
11種類のハーブ＆スパイスで味付けしたKFC自慢の「オリジナルチキン」4ピースと、一口サイズの「ナゲット」5ピースを詰め合わせた内容。単品価格合計1800円のところ、510円お得です。
さらに、「とりの日パック」を購入すると、「ポテトS」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、または「コールスローS」2個を、それぞれ390円でいくつでも追加購入できます。
5月の価格改定後は“お得度”アップ
KFCでは5月7日の価格改定で、「オリジナルチキン」などの価格を刷新。「とりの日パック」も1250円から1290円に値上げされました。
一方で、通常価格との差額は470円→510円と、お得度はアップ。値上げ後だけに、よりありがたいお得パックといえそうです。
月に一度の“とりの日”。お得にチキンを楽しみたい人はぜひ！
※記事中の価格は税込み
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