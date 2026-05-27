【本日】ケンタ初「アボカド×チキン」バーガーなど3品登場　うまそすぎ

ケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）は、「ザ・アメリカンバーガーズ」3商品を本日5月27日から発売します。
今回、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガー「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」が登場。
さらに、チキンをバンズ替わりにして具材を挟んだ、「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」は肉好き注目です。
また、にんにくの旨味をきかせた「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」もボリューム満点。
▲TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー 単品580円
こちらは、「骨なしケンタッキー」とアボカドフィリング、チェダースライスチーズを組み合わせたバーガー。スパイスを効かせたアボカドフィリングは、テキサスでおなじみのペースト状ディップ「ワカモレ」をイメージしたとのことです。コク深いチェダースライスチーズを合わせることで、アボカドのまろやかさを引き立てるよう仕上げたそうです。
▲LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー 単品790円
バンズの代わりに、オニオンリングとチェダースライスチーズを「骨なしケンタッキー」2枚で挟んだ、インパクト抜群のバーガー。エンタメの街・ラスベガスの名前を冠しています。
▲NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー 単品580円
「骨なしケンタッキー」に、サクサクのオニオンリングとコク深いチェダースライスチーズ、ガーリックソースを組み合わせたボリューム感のあるバーガー。ガーリックソースには、ベーコン、玉ねぎ、にんにくの旨味をバランスよく重ね、ニューヨークのダイナーを思わせる食べ応えのある味わいに仕上げたといいます。
いずれもセットメニューを用意。数量限定で、なくなり次第終了です。
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