餃子の王将「マーボーラーメン」限定発売中！麻婆豆腐×ラーメンの旨いとこドリ！

中華チェーン「餃子の王将」は、5月限定メニューとして「麻婆拉麺(マーボーラーメン)」（858円）を販売中です。
麻婆拉麺、5月限定で発売中
餃子の王将は月ごとの限定メニューを毎月展開しています。今月は「麻婆拉麺」。
ひき肉の旨みと花椒が効いた本格麻婆餡が、モチモチの平打ち麺にたっぷり絡む、麻婆豆腐と醤油ラーメンを組み合わせた一杯。
食べ進めるうちに麻婆餡とスープが混ざり合って、味わいの変化が楽しめるとしています。もやしのシャキシャキ食感が加わり、最後まで満足できるんだとか。
■「麻婆拉麺」
・単品：858円（持ち帰り：842円※容器代20円込み）
・特選セットA（餃子3個・一級茶葉烏龍茶）：1120円
・特選セットB（餃子3個・ライス小）：1230円
・餃子3個追加：165円 ※1人1回限り
・「にんにく激増し餃子」変更 東日本：16円 西日本：27円 ※東日本は北海道除く
食べ逃さないように！
なお、「麻婆拉麺」は一部店舗で販売していない場合があります。
餃子の王将の今だけのメニュー。麻婆豆腐とラーメンを組み合わせた、ならでは感ある内容にグッときますね。気になる人は食べ逃しがないように！
※記事中の価格は税込み
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