【本日ラスト】ステーキガスト「ステーキ食べ放題」4品／6品コースで肉祭り

ステーキガストは「ステーキ食べ放題」を本日5月29日に開催します。



なお、毎月“肉の日”付近に開催していたステーキ食べ放題企画ですが、本日の開催をもって終了します。

5月29日限定 ステーキ食べ放題

●制限時間：90分（最終受付は閉店時間の2時間前）

●コース：2コース用意

【カットステーキコース】全4品

大人 2900円／小学生 1450円／未就学児 無料

・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）

※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き

【プレミアムステーキコース】全6品

大人 5800円／小学生 2900円／未就学児 無料

・熟成 みすじステーキ ・熟成 肩ロースステーキ ・熟成 やわらかカットステーキ ・ミニハンバーグ ・炭焼き風チキンステーキ ・洋風牛煮込み（数量限定）

※サラダバーフルセット＋ドリンクバー付き

5月30日・31日限定

ステーキコンビ4商品を特別価格で提供

また、5月30日・31日には、ステーキとのコンビ4商品を290円引きの特別価格で提供します。



いずれも「健康サラダバーフルセット」付き。290円引きで提供します。

※平日ランチタイムは、合算価格からさらに180円引き

・熟成みすじステーキ（約100g）＆超粗びきステーキハンバーグ

2584円 → 2294円（290円引き）

・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 みすじステーキ（約100g）

2749円 → 2459円（290円引き）

・熟成 みすじステーキ（約100g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）

2749円 → 2459円（290円引き）

・熟成 ラウンドステーキ（約120g）＆熟成 肩ロースステーキ（約120g）

2639円 → 2349円（290円引き）



※記事中の価格は税込み