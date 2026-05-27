約2000円で「もつ鍋」＋「飲み放題」　平日限定“鍋飲みセット”がコスパよさげ

鍋チェーンのしゃぶしゃぶ温野菜は、5月27日より平日限定で「鍋飲みセット」を販売します。選べる鍋と2時間飲み放題を組み合わせた、お得なセットメニューです。
平日限定、2178円の鍋飲みセット
「鍋飲みセット」は、選べる鍋と120分の飲み放題（ラストオーダー90分）を組み合わせた内容。鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」の3種類から選択可能で、1テーブルにつき2種類まで選べます（1名利用の場合は1種類）。
なお、「鍋飲みセット」は同一グループ人数分の注文が必要です。
＜鍋は3種から選べる＞
アルコール飲み放題付きの通常プランは2178円。生ビール付きプランは2728円、ソフトドリンク飲み放題プランは1738円で提供されます。
追加メニューとして、「牛もつセット」（990円）、「牛豚しゃぶセット」（990円）も用意。また、330円で「枝豆食べ放題」も注文できます。
実施は平日限定。なお、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、新橋店、恵比寿店、大井町店、札幌駅前店、千日前店では実施しません。
「もつ鍋」で飲み放題がこの価格！
ナベコ個人的には、夏にも食べたくなる「もつ鍋」で酒飲み放題ができて2000円ちょっとというのに惹かれました。夏に鍋ときくと、暑そうなイメージもありますが、冷房のきいた店内でもつ鍋とビールで楽しめたら最強では！
※記事中の価格は税込み
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