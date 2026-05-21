並→大が無料！丸亀製麺、うどん増量キャンペーンを3日間限定で実施。よ、太っ腹

讃岐うどんチェーンの「丸亀製麺」は、うどんの「並」サイズを注文した人を対象に、希望者へ無料で「大」サイズへ麺を増量する「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を、5月27日～29日の3日間限定で実施します。
丸亀製麺では、2026年度のテーマとして「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を掲げており、その一環で「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題した企画を展開。今回はその第1弾です。
うどん全商品が対象。好きなうどんを選び、注文時にスタッフへ声をかけることで、「並」サイズから「大」サイズへ無料で麺増量できます。
【概要】
・実施期間：5月27日～29日終日
・内容：好きなうどんの「並」サイズを注文すると、「大」サイズへ無料で麺増量
・対象商品：「うどん」全商品
・対象店舗：全国の丸亀製麺（一部店舗をのぞく）
※実施対象外店舗 東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店（神田小川町店は「讃岐うどん職人祭2026」開催のため、5月27日は未実施）
（注意事項）
※「並」→「大」の変更のみ対象（「小」→「並」、「大」→「得」は対象外）
※テイクアウトも対象
※「大」サイズがない商品、全サイズ同一価格の商品、セット商品のうどんは対象外
※クーポン・うどん札特典と併用可能
※混雑状況や販売状況により待ち時間や一時欠品の可能性あり
3日間限定のキャンペーンです。対象商品に制限されておらず、全うどんメニューを選べるのがうれしいですね！ お得におなかいっぱい食べられそうです。
※記事中の価格は税込み
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