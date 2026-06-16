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万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第76回

CoolerMaster「MasterFrame 360」

”魅せる”為のPCケース！フィギュアを飾る専用スペースを設けてあるケースはこれ以外に見たことがない

2026年06月16日 18時00分更新

文● 八尋 編集●ASCII

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推しフィギュアを飾るステージがあるPCケースが登場（写真はイメージです）

『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

　自作PC、楽しんでますか？

　自作PCの魅力は、なんといっても、自分好みに仕上げられるところ。普段プレイするゲームに合わせて性能を決めたり、ケースやファンの色にこだわったり。既製品にはない自由さが最高です。

　なかには、自分で加工や塗装を施して、オリジナルのPCを作り上げる人もいます。性能だけでなく、見た目にもこだわって、自分だけの1台を作りあげる。自作PC文化の醍醐味ですね。

　……とはいっても、ケースを加工したり塗装したりするのは、なかなかハードルが高い。「もう少し手軽に、自分らしさをPCに加えられたら」「簡単に好きなキャラクターや、推し仕様のPCにできたら」と思いませんか？

　そんな人に最適のPCケースを見つけたんです。どこがすごいのかって、お気に入りのフィギュアや、アクリルスタンドを飾るための「専用スペース」が設けられているんです！　「いやいや、どういうこと!?」って感じじゃありませんか？

　私も初め驚きました。「推し活用PCケース」とでもいえそうな、いままでになかった、この発想。これ、流行りそうだな～。

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推しが圧倒的に「映える」驚愕のステージとは……
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