万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第76回
CoolerMaster「MasterFrame 360」
”魅せる”為のPCケース！フィギュアを飾る専用スペースを設けてあるケースはこれ以外に見たことがない
2026年06月16日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
自作PC、楽しんでますか？
自作PCの魅力は、なんといっても、自分好みに仕上げられるところ。普段プレイするゲームに合わせて性能を決めたり、ケースやファンの色にこだわったり。既製品にはない自由さが最高です。
なかには、自分で加工や塗装を施して、オリジナルのPCを作り上げる人もいます。性能だけでなく、見た目にもこだわって、自分だけの1台を作りあげる。自作PC文化の醍醐味ですね。
……とはいっても、ケースを加工したり塗装したりするのは、なかなかハードルが高い。「もう少し手軽に、自分らしさをPCに加えられたら」「簡単に好きなキャラクターや、推し仕様のPCにできたら」と思いませんか？
そんな人に最適のPCケースを見つけたんです。どこがすごいのかって、お気に入りのフィギュアや、アクリルスタンドを飾るための「専用スペース」が設けられているんです！ 「いやいや、どういうこと!?」って感じじゃありませんか？
私も初め驚きました。「推し活用PCケース」とでもいえそうな、いままでになかった、この発想。これ、流行りそうだな～。
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