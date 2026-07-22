「Surfaceはデザインも使い勝手も好きだけど、ちょっとパワー不足……」あるいは「いつかSurfaceを使ってみたい」と憧れつつも、スペックが気になって踏み切れなかった方に朗報です！



ノートパソコン「Surface Pro 13インチ（第12世代）」が、AI性能を前モデルの約2倍に高め、メモリーも最大64GBまで選べるようになり、これまでの弱点だった「パワー不足」を完全に解消して登場しました！

スタイリッシュな薄型ボディや直感的なタッチ操作の心地よさはそのままに、中身だけが圧倒的にパワーアップしました。仕事からプライベートまで、これ一台で快適にこなしたいという方にとって、まさに理想的な進化を遂げた1台に仕上がっています。

Surface Pro 13インチ（第12世代）は、タブレットの手軽さとノートPCの生産性を両立させたMicrosoftの2-in-1モデルです。



最新CPU、カスタマイズ可能な大容量メモリー、そして強化されたAI処理性能を惜しみなく投入し、あらゆる用途において妥協のないフラッグシップ機として生まれ変わりました。外観こそ前モデルを踏襲していますが、その中身は文字通り別物へと進化を遂げています。