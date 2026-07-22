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Microsoft「Surface Pro 13インチ」

ノートパソコン「Surface Pro 13」がAI性能2倍＆最大64GBでパワー不足を解消！

2026年07月22日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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　「Surfaceはデザインも使い勝手も好きだけど、ちょっとパワー不足……」あるいは「いつかSurfaceを使ってみたい」と憧れつつも、スペックが気になって踏み切れなかった方に朗報です！

　ノートパソコン「Surface Pro 13インチ（第12世代）」が、AI性能を前モデルの約2倍に高め、メモリーも最大64GBまで選べるようになり、これまでの弱点だった「パワー不足」を完全に解消して登場しました！

　スタイリッシュな薄型ボディや直感的なタッチ操作の心地よさはそのままに、中身だけが圧倒的にパワーアップしました。仕事からプライベートまで、これ一台で快適にこなしたいという方にとって、まさに理想的な進化を遂げた1台に仕上がっています。

次ページ：中身が大幅進化！ より使いやすくなったSurface

　Surface Pro 13インチ（第12世代）は、タブレットの手軽さとノートPCの生産性を両立させたMicrosoftの2-in-1モデルです。

　最新CPU、カスタマイズ可能な大容量メモリー、そして強化されたAI処理性能を惜しみなく投入し、あらゆる用途において妥協のないフラッグシップ機として生まれ変わりました。外観こそ前モデルを踏襲していますが、その中身は文字通り別物へと進化を遂げています。

【目次】この記事で書かれていること：

Surface Pro 13インチを使うメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）最新プロセッサー「Snapdragon X2」で、あらゆる作業が爆速化
2）最大64GBの圧倒的メモリーで「タブ開きっぱなし」も余裕
3）驚異の80 TOPS！AI処理に特化したNPUで作業を丸投げ

購入時に注意したい2つの側面
1）デザインや画面サイズは据え置き。新鮮さを求めるならカラー変更を
2）価格は大幅アップ。しかし「時間をお金で買う」価値は十分

まとめ
スペック情報
ギャラリー

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