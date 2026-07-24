出先でノートPCを開いたとき、「もっと画面が広ければ、作業が進むのに……」とストレスを感じた経験は誰にでもあるはず。かくいう私がそうです。

オフィスもフリースペース化が進んでおり、どこでも作業するのが現代のワークスタイル。スプレッドシート作業や文書作成、さらにはAI活用も「一覧性」「視認性」で、その効率は大きく変わります。

そんな日々眺める画面の狭さに嘆いている人に朗報です！ 外出先での作業効率を爆上げできるモバイルモニターが登場しました。

フルHD（1920×1080）対応モバイルモニターや2画面モニターは市場に多々あり、最近では4K（3840×2160）製品も珍しくありません。しかし！ サンコーの「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」は、なんとモバイルモニターかつ「4K×2」という圧倒的なスペック。

フルHD解像度1画面と比較した場合、合計表示領域はなんと8倍！ 8倍です！ ここにノートPCの画面も加わるため、複数ウィンドウ表示の並行作業もまさにストレスフリー。

快適なモバイルオフィス環境をどこでも構築できる「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」の魅力を、レビューで詳しくお届けします！

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