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サンコー「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」
4K解像度で2画面はスゴい！ しかも持ち運べる高性能モニターがやっぱりスゴすぎる
2026年07月24日 17時00分更新
出先でノートPCを開いたとき、「もっと画面が広ければ、作業が進むのに……」とストレスを感じた経験は誰にでもあるはず。かくいう私がそうです。
オフィスもフリースペース化が進んでおり、どこでも作業するのが現代のワークスタイル。スプレッドシート作業や文書作成、さらにはAI活用も「一覧性」「視認性」で、その効率は大きく変わります。
そんな日々眺める画面の狭さに嘆いている人に朗報です！ 外出先での作業効率を爆上げできるモバイルモニターが登場しました。
フルHD（1920×1080）対応モバイルモニターや2画面モニターは市場に多々あり、最近では4K（3840×2160）製品も珍しくありません。しかし！ サンコーの「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」は、なんとモバイルモニターかつ「4K×2」という圧倒的なスペック。
フルHD解像度1画面と比較した場合、合計表示領域はなんと8倍！ 8倍です！ ここにノートPCの画面も加わるため、複数ウィンドウ表示の並行作業もまさにストレスフリー。
快適なモバイルオフィス環境をどこでも構築できる「15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4K」の魅力を、レビューで詳しくお届けします！
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【目次】この記事で書かれていること：
15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4Kのメリットと注意点
15.6インチ上下2画面拡張デュアルモニター 4Kを購入する3つのメリット
1）持ち運べる大画面！ 2台PC同時接続やテントモードなど変幻自在
2）フルHDじゃ物足りない 「4K×2」の圧倒的な表示領域の広さ
3）VESAマウント対応でアーム設置もOK 広がる活用アイデア
購入時に確認したい2つのポイント
1）接続するPCのスペック制限に要注意
2）6万9800円という価格と持ち運び時の取り扱い
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