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【やりすぎスマホ】カメラに巨大レンズを装着！ スゴすぎる「OPPO Find X9 Ultra」
2026年07月23日 17時00分更新
一目見て、スマホカメラの進化はついここまで来たのか！ と衝撃を受けました。カメラフォンと呼ばれる機種は数多くありますが、今回紹介するモデルは「いくら何でもやりすぎだ！」と叫びたくなるほど、カメラに全振りした常識外れの1台です。もはや「電話ができる超高性能デジカメ」と言っても過言ではありません。
カメラフォンが好きな筆者としては、この突き抜けたロマンあふれるスマホに物欲が止まりません。驚異的な撮影体験を求める人に推したい、最強のド変態スマホの魅力をお伝えしましょう！
OPPOの「Find X9 Ultra」は、老舗カメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と共同開発した究極のカメラ特化型スマートフォンです。2億画素のデュアルカメラや驚異の光学ズーム、さらには4575mm相当の望遠が撮影できるテレコンバーターレンズを装着できます。
価格は本体のみで27万4800円と非常に高価なうえ、別売りの専用キット「Hasselblad Earth Explorer Kit」は5万9800円と合計で約33万円ですが、スマホの枠を超えた超望遠撮影ができる、ただそれだけでこの価値はあります！
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【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）老舗メーカーと協業した究極のレンズ構成
2）スマホの限界を突破する4000mm超えの超望遠
3）限定カメラを彷彿とさせるデザインと圧倒的な電池持ち
購入時に注意したいポイント
1）本体だけで27万円台の驚愕の価格設定
2）おサイフケータイには非対応
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