一目見て、スマホカメラの進化はついここまで来たのか！ と衝撃を受けました。カメラフォンと呼ばれる機種は数多くありますが、今回紹介するモデルは「いくら何でもやりすぎだ！」と叫びたくなるほど、カメラに全振りした常識外れの1台です。もはや「電話ができる超高性能デジカメ」と言っても過言ではありません。

カメラフォンが好きな筆者としては、この突き抜けたロマンあふれるスマホに物欲が止まりません。驚異的な撮影体験を求める人に推したい、最強のド変態スマホの魅力をお伝えしましょう！

OPPOの「Find X9 Ultra」は、老舗カメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と共同開発した究極のカメラ特化型スマートフォンです。2億画素のデュアルカメラや驚異の光学ズーム、さらには4575mm相当の望遠が撮影できるテレコンバーターレンズを装着できます。

価格は本体のみで27万4800円と非常に高価なうえ、別売りの専用キット「Hasselblad Earth Explorer Kit」は5万9800円と合計で約33万円ですが、スマホの枠を超えた超望遠撮影ができる、ただそれだけでこの価値はあります！

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