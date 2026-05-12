“ハラミ×ホルモン”どっさり！丼も油そばも全力、スタミナ全開すぎる

丼チェーン「伝説のすた丼屋」は5月11日より、「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」と「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」を期間限定で販売中です。

ハラミとホルモンがダブルで主役！

ニンニクをきかせた「すた丼」が看板メニューのすた丼屋から、焼肉の人気部位である豚ハラミと牛ホルモンを組み合わせたメニューが登場します。



すた丼屋らしい濃厚なタレで仕上げた点がポイントなんだとか。油そばや肉W盛りなどのバリエーションも用意されます。

▲豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 1390円

豚ハラミと牛ホルモンを特製のすたみな焼肉ダレで玉ねぎやニラとともに炒め、大盛りご飯の上に盛り付けた、総重量500g超というボリューム感のある焼肉丼です。

オリジナルの焼肉ダレに、すた丼で使用するニンニク醤油ダレをブレンドした特製ダレが特徴です。

▲豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば 1490円

豚ハラミと牛ホルモンを同様に特製ダレで炒め、全粒粉麺の上に盛り付けた油そばです。総重量は400g超で、麺を2玉にした場合は700g超になるとされています。

▲豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 腹八分目 1290円

▲豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼 肉W盛り 2090円

▲豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた定食 1490円

GW明けに肉でスタミナ補給！

すた丼屋らしいスタミナ感あるガッツリメニューです。丼と油そばの両方があるので、その日の気分で選べるのもうれしいポイントですね。

リリースによると、ゴールデンウィーク明けや季節の変わり目で疲れを感じやすくなる時期に向けて、スタミナ補給して欲しいという思いをに込めたそう。



がっつりパワーを出したい時に、店舗で頼んでみてはどうでしょうか。

※価格は税込み表記です。