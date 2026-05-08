「うまトマ」好きには事件！ 松のや、国産ロースかつで攻めてきた

松屋フーズのとんかつ業態「松のや」は、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」各種を5月13日15時より発売します。

新登場「うまトマロースかつ定食」

牛めしチェーンの「松屋」で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」（通称うまトマ）と松のやのロースかつが業態を超えてコラボしたメニューです。



今回、うまトマと「国産雪国育ちロースかつ」が初のタッグを組みます。



▲“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食

1090円（単品890円）



「国産雪国育ちロースかつ」は、国産豚をサクッと揚げたかつメニュー。国産豚ならではのキメ細やかさや甘みのある味わい、やわらかさを特徴としています。過去にも限定で登場して評判でした。



今回は松屋のうまトマででお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソースをあわせることで、一口ごとに溢れる旨味と香りに食欲がそそられる一品に仕上げたとのことです。

▲“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食

1290円（単品1090円）

チーズをトッピングした「“国産雪国育ち”チーズうまトマロースかつ定食」も販売されます。



ライス、みそ汁。キャベツを添えた定食仕立て。いずれも単品での用意もあります。

国産豚×うまトマの最強タッグ

松屋のうまトマとのコラボメニューは、4月29日発売の「うまトマ大麦豚ロースかつ定食」（5月5日終売）、5月6日発売の「うまトマロースかつ定食 」に続く第3弾。



今回は国産豚を使用し、今までのコラボの中で一番高値。少し贅沢に楽しみたいという時にぴったりですね。



うまトマソース、ニンニクがっつりでおいしいですよね。筆者も大好きです。やわらかな「国産雪国育ちロースかつ」とのコラボで、どんな味わいになるのか楽しみです！



販売は2週間限定で、5月27日までとなります。

（※文中の価格はすべて税込）