【本日スタート】サーロイン300g→450g！価格据え置きで1.5倍に、あさくま

ステーキのあさくまは、本日5月30日と5月31日の2日間、「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。人気メニューのサーロインステーキを対象に、価格据え置きのまま増量して提供。

【肉の日メニュー：サーロインステーキ】

120g → 180g 3003円 ※50％増量

180g → 300g 3861円 ※66％増量

300g → 450g 5049円 ※50％増量



対象のサーロインステーキを通常サイズから50〜66％増量。

サーロインステーキ各種にはすべてサラダバー付き。サラダバーにはコーンスープや牛すじカレー、デザートバーなどが含まれています。なお、増量フェアは2日間、ランチからディナーまで終日実施されます。

■肉の日 実施店舗

【愛知県】

藤が丘店、八熊店、千音寺店、桜山店、星崎店、東浦通り店、鳴海店、安城店、岡崎店、本店、

トヨタ元町店、刈谷店、瀬戸西店、半田店、小牧店、一宮店、一宮浅野店、富木島店、稲沢店、

蟹江店、シャオ西尾店、大府店、津島店、春日井店、尾張旭店、東海加木屋店

【三重県】

津店、四日市店、津高茶屋店、松阪店、桑名店、鈴鹿店

【岐阜県】

羽島店、柳津店、可児店、岐阜長良店、関店

【岡山県】

岡山大元店

【静岡県】

函南店、 浜松船越店、藤枝店、 富士宮店、磐田店、宮竹店、鹿谷ガーデン店、富士店、

三方原店、浜松本郷店、浜松インター店、袋井店

【東京都】

八王子店

【神奈川県】

長後店、武蔵小杉店、鶴見店、北山田店、相模原店 、伊勢原店

【千葉県】

南柏店、西船橋店、蘇我店、松戸店、野田店、市原店

【埼玉県】

狭山店、川越店、越谷店、三郷店

【茨城県】

牛久店 、学園都市店

【大阪府】

西梅田ハービスプラザ店

※価格は税込み表記です。