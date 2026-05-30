肉2倍うお～！焼肉もチキン南蛮も“倍盛”に、ほっともっと

ほっともっとは6月3日より、人気弁当の肉を2倍にした「倍盛」シリーズを発売します。

今回登場する「倍盛」シリーズは、牛焼肉やチキン南蛮、ハンバーグなどの定番メニューについて、肉の量を2倍に増量した新ラインアップです。

▲自慢の特製タルタル 倍盛チキン南蛮弁当（肉2倍）1070円～

▲甘酸っぱい×まろやか 倍盛九州チキン南蛮弁当（肉2倍）1070円～

▲国産生姜香る 倍盛しょうが焼き弁当（肉2倍）990円～

▲ザクザクジューシー 倍盛おろしチキン竜田弁当（肉2倍）1090円～

▲牛すじと野菜をじっくり煮込んだデミソース 倍盛デミグラスハンバーグ弁当（肉2倍）1140円～

▲たっぷり玉ねぎでさっぱり 倍盛和風オニオンソースハンバーグ弁当（肉2倍）1140円～

▲とろ～り濃厚 倍盛チーズハンバーグ弁当（肉2倍）1250円～

▲ひろがるロースの旨味 倍盛ロースとんかつ弁当（肉2倍）990円～

▲ひろがるロースの旨味 倍盛ロースかつとじ弁当（肉2倍）990円～

▲ごま油香る 倍盛牛焼肉弁当（肉2倍）1070円～

▲贅沢を味わう 倍盛ビーフカットステーキ弁当（肉2倍）1590円～

ボリュームアップの要望に真正面から応えた新シリーズ登場

今回の「倍盛」シリーズは、「美味しいおかずをしっかり楽しみたい」「肉をしっかり食べたい」といったニーズに応えて開発したといいます。定番メニューの安心感を保ちながら、満足感を高めた内容となっています。

気分を上げたい日や、しっかり食べておきたいタイミングに選びたくなる内容です。このボリューム感は一度体験してみては？

※価格は税込み表記です。