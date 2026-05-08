うまいやつ！なか卯に「漬け旨サーモン丼」がくるぞ！塩だれやユッケも

なか卯は、5月13日11時より「漬け旨サーモン丼」（920円）を販売します。

3種類で登場「サーモン丼」

なか卯で人気のサーモン丼が、半年ぶりに登場します。

▲「漬け旨サーモン丼」ごはん小盛：900円、並盛：920円、ごはん大盛：1020円

「漬け旨サーモン丼」は、なか卯特製のたれに漬け込んだサーモンを贅沢に盛りつけた商品です。上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用。鮮やかな色合いと、とろけるような口どけを楽しめるとしています。

また、2種の醤油に鰹と昆布の出汁を合わせた特製の漬けだれは、まろやかな味わいの中にコクがあり、サーモンの上品な甘みを引き立てるそうです。

▲「塩だれオニオンサーモン丼」ごはん小盛：1030円、並盛：1050円、ごはん大盛：1150円

▲「サーモンユッケ丼」ごはん小盛：1030円、並盛：1050円、ごはん大盛：1150円



同時に、たっぷりのオニオンスライスと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせた「塩だれオニオンサーモン丼」や、なか卯の“こだわり卵”のコクと、ニンニクがきいたユッケ風旨辛だれのピリッとした辛みがやみつきになる「サーモンユッケ丼」も販売します。

どれにするか迷う！

3つの味わいで楽しめるサーモン丼。 ひと口ごとに広がる濃厚な旨みと、まろやかな後味を堪能できるそうです。



3つあるので、どれにするか迷ってしまいますね！

ちなみに去年までは「サーモン丼」というネーミングでしたが、今年は「漬け旨」がつきました。よりおいしそうですよね！

（※文中の価格はすべて税込）