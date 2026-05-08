セブン「創業感謝祭」で人気商品50％超増量へ！デカ豚ラーメンもチャーハン

セブン‐イレブンは、創業感謝祭「感謝盛り」を5月12日から開催します。人気商品12品を価格据え置きのまま50％以上増量し、第1弾を5月12日〜25日、第2弾を5月19日〜6月1日に順次販売します。

50％以上増量！創業感謝祭「感謝盛り」5月12日～

今回の「感謝盛り」は、おにぎり、弁当、麺類、パン、スイーツなど幅広いカテゴリーの商品を対象に展開します。

「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜や麺、スープ、背脂にんにくを増量。「かじるニューヨークチーズケーキ」は全体量を約2.5倍に増量するなど、ボリューム感を前面に打ち出したフェアとなっています。

■第1弾商品：5月12日～25日

▲直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン 496円 ※チャーハン・チャーシュー増量！

▲中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 734円 ※野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量！

▲つぶつぶコーンマヨネーズ 170円 ※全体量1.5倍！

▲セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド 291円 ※1組増量！

▲ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ 213円 ※粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量！

▲こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック 280円 ※全体量1.5倍！

■第2弾商品：5月19日～6月1日

▲つゆまで旨い 牛丼 645円 ※牛肉・ご飯増量！

▲濃厚だし割りとろろの冷しぶっかけそば 529円 ※とろろ・麺・つゆ増量！

▲ソーセージエッグマフィン 311円 ※パン・ソーセージ・チェダーチーズ増量！

▲チョコクリームのふわもちちぎりパン 170円 ※全体量1.5倍！

▲かじるニューヨークチーズケーキ 291円 ※全体量約2.5倍！

▲塩むすび 156円 ※ご飯増量！

たまごサンドも牛丼も“盛りすぎ”仕様で登場！

「価格そのままで増量」という、思わずいろいろ試したくなるラインナップがそろっています。特に「デカ豚ラーメン」や「かじるニューヨークチーズケーキ」は、見た目のインパクトもかなり強く、写真映えも期待できそう。

たまごサンドや牛丼のような定番商品がしっかり増量されているのもうれしいポイントです。この機会にセブン‐イレブンへ足を運んで、対象商品の大きさを実感してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。