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でかすぎ！ ローソン100「デカ盛りチャレンジ」おにぎりもカレーも増量、5月13日から

2026年05月07日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催します。

　今回の企画は、弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供します。手に取った瞬間のインパクトと、食後の満足感を重視したラインアップとなっています。

【第1弾】5月13日～19日

▲ダブルロースカツカレー　538円

　人気のロースカツカレーを価格据え置きでボリュームアップした商品です。ロースカツを通常の2倍に増量し、食べ応えのある仕上がりとしています。

▲ばくだんおにぎり和風ツナマヨ　157円

　定番の和風ツナマヨおにぎりを、価格据え置きでばくだんサイズに拡大した商品です。中具も十分に入っており、重量感のあるおにぎりです。

▲トリプルたまごサンド　289円

　たまごサンドを1組増量し、3組入りとした特別仕様です。たまごの量をしっかり楽しめるボリュームになっています。

・たまごプリン　214円
・クリームたっぷりエクレア　171円
・ダブルコロッケバーガー　138円

【第2弾】5月20日～26日

▲ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚　162円

　直火で炙った焼豚おにぎりを、価格据え置きのままサイズアップした商品です。食べ応えを重視した構成です。

▲トリプルメンチカツサンド　298円

　メンチカツサンドを1組増量し、トリプル仕様にした商品です。満腹感を意識したボリューム設計となっています。

▲ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード　171円

　長さのあるロールケーキをカット済みで9枚入りにした商品です。量を活かしてシェアにも対応した仕様です。

・珈琲ゼリー　214円
・ハムマヨ＆たまごパン　138円

大満足間違いなしのデカ盛りが帰ってきた！

　今回の「デカ盛りチャレンジ」も、見た目のインパクトだけでなく、食べた後もしっかり満足できそうなラインアップとなっています。

　特に「ばくだんおにぎり」は、200円以下とは思えないほどのボリューム感となっています。しっかり食べたい日やコスパ重視の食事を選びたいときに、ローソンストア100に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。

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