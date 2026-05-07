でかすぎ！ ローソン100「デカ盛りチャレンジ」おにぎりもカレーも増量、5月13日から

ローソンストア100は5月13日から5月26日まで、価格据え置きでボリュームアップした商品などを展開する「デカ盛りチャレンジ」を開催します。
今回の企画は、弁当やおにぎり、パン、デザートなどを対象に、価格を据え置きでの増量や、デカ盛りサイズの商品として提供します。手に取った瞬間のインパクトと、食後の満足感を重視したラインアップとなっています。
【第1弾】5月13日～19日
▲ダブルロースカツカレー 538円
人気のロースカツカレーを価格据え置きでボリュームアップした商品です。ロースカツを通常の2倍に増量し、食べ応えのある仕上がりとしています。
▲ばくだんおにぎり和風ツナマヨ 157円
定番の和風ツナマヨおにぎりを、価格据え置きでばくだんサイズに拡大した商品です。中具も十分に入っており、重量感のあるおにぎりです。
▲トリプルたまごサンド 289円
たまごサンドを1組増量し、3組入りとした特別仕様です。たまごの量をしっかり楽しめるボリュームになっています。
・たまごプリン 214円
・クリームたっぷりエクレア 171円
・ダブルコロッケバーガー 138円
【第2弾】5月20日～26日
▲ばくだんおにぎり 直火で炙った焼豚 162円
直火で炙った焼豚おにぎりを、価格据え置きのままサイズアップした商品です。食べ応えを重視した構成です。
▲トリプルメンチカツサンド 298円
メンチカツサンドを1組増量し、トリプル仕様にした商品です。満腹感を意識したボリューム設計となっています。
▲ロ――――ルケーキ りんご＆カスタード 171円
長さのあるロールケーキをカット済みで9枚入りにした商品です。量を活かしてシェアにも対応した仕様です。
・珈琲ゼリー 214円
・ハムマヨ＆たまごパン 138円
大満足間違いなしのデカ盛りが帰ってきた！
今回の「デカ盛りチャレンジ」も、見た目のインパクトだけでなく、食べた後もしっかり満足できそうなラインアップとなっています。
特に「ばくだんおにぎり」は、200円以下とは思えないほどのボリューム感となっています。しっかり食べたい日やコスパ重視の食事を選びたいときに、ローソンストア100に足を運んでみては？
※価格は税込み表記です。
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