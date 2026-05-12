ハッピーセット「ちいかわ」全8種で購入数制限あり、5月15日～

マクドナルドは5月15日より、ハッピーセット「ちいかわ」を期間限定で販売します。

ハッピーセット「ちいかわ」5月15日～

「ちいかわ（マクドナルド マネージャー）」や「ハチワレ（デリバリークルー）」など、ちいかわのキャラクターがマクドナルドの制服を着用した3Dフィギュアを展開します。第1弾と第2弾に分かれて全8種が登場します。

キャラクターごとに役割が設定されており、見た目の違いを通じて仕事の役割を考えながら遊べるとしています。また、フィギュアはペンシルトッパーとして鉛筆の上に取り付けられます。

なお、おもちゃの種類はランダムとなり選べません。また、数量限定で、なくなり次第終了となります。

■第1弾 5月15日～28日

■第2弾 5月29日～6月11日

■5月15日・29日は公式アプリの購入券が必須

なお、5月15日と5月29日はマクドナルド公式アプリで配布される購入券を持っている人のみ購入可能で、朝マック、レギュラーメニューそれぞれの時間帯で1人4個までの購入数制限があります。

それ以外の期間も1会計あたりの購入数制限が設けられています。詳しい販売方法はマクドナルド公式ウェブサイトで確認してください。

制服姿のちいかわたちがかわいい！

ちいかわたちがマクドナルドの制服を着ている姿がかわいいフィギュアがハッピーセットに登場します。第1弾と第2弾でキャラクターが分かれているので、“推し”がいる人はタイミングを合わせて買いに行くことをおすすめします。

数に限りがあるため、気になる人は早めにチェックしましょう。

※価格は税込み表記です。

(C)nagano / chiikawa committee