スタバ新作は“つぶつぶチョコ”が決め手！「イチゴ チョコレート フラペチーノ」

スターバックス コーヒーは5月11日より「イチゴ チョコレート フラペチーノ」と「ごろっと イチゴ ミルク」を販売します。
ごろっと果肉 つぶつぶ食感
イチゴフラぺ、イチゴミルクが登場
甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のドリンクが登場します。
▲「イチゴ チョコレート フラペチーノ」持ち帰り：732円、店内飲食：745円
甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノです。
ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げたといいます。果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てたという一杯。
▲「ごろっと イチゴ ミルク」持ち帰り：609円、店内飲食：620円
昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化させたという一杯です。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げたとしています。
ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特長。果肉のごろっとした食感とともに、最後まで心地よく楽しめるんだとか。
見た目でテンションが上がる！
見た目の美しさと味わいで、イチゴの魅力が存分に表現されたラインナップです。白と赤、そしてチョコソースとの色の対比がとても綺麗ですね！
「イチゴ チョコレート フラペチーノ」「ごろっと イチゴ ミルク」もいちご好きにはたまらないドリンク。初夏の蒸し暑さも、吹き飛ばしてくれそうです！
（※文中の価格はすべて税込）
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