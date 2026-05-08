スタバ新作は“つぶつぶチョコ”が決め手！「イチゴ チョコレート フラペチーノ」

スターバックス コーヒーは5月11日より「イチゴ チョコレート フラペチーノ」と「ごろっと イチゴ ミルク」を販売します。

ごろっと果肉 つぶつぶ食感

イチゴフラぺ、イチゴミルクが登場

甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のドリンクが登場します。

▲「イチゴ チョコレート フラペチーノ」持ち帰り：732円、店内飲食：745円

甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノです。

ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げたといいます。果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てたという一杯。

▲「ごろっと イチゴ ミルク」持ち帰り：609円、店内飲食：620円

昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化させたという一杯です。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げたとしています。

ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特長。果肉のごろっとした食感とともに、最後まで心地よく楽しめるんだとか。

見た目でテンションが上がる！

見た目の美しさと味わいで、イチゴの魅力が存分に表現されたラインナップです。白と赤、そしてチョコソースとの色の対比がとても綺麗ですね！

「イチゴ チョコレート フラペチーノ」「ごろっと イチゴ ミルク」もいちご好きにはたまらないドリンク。初夏の蒸し暑さも、吹き飛ばしてくれそうです！

（※文中の価格はすべて税込）