うさぎきた！マクドナルド「ちいかわ」ハッピーセット第2弾、本日開始。初日は購入権が必要

マクドナルドは本日5月29日より、ハッピーセット「ちいかわ」第2弾を期間限定で販売します。

ちいかわのキャラクターである「うさぎ」や「モモンガ」たちが、マクドナルドの制服を着用した3Dフィギュアが登場。第1弾は5月15日にスタートしました。本日5月29日から第2弾が展開されます。

ちいかわハッピーセット

初日は「購入券」が必要!? 買い方をチェック

今回のハッピーセットは通常と販売方法が異なり、発売初日は「購入券」が必要となるため、事前に確認しておきましょう！

各発売初日の5月15日と5月29日は、マクドナルド公式アプリで配布される「購入券」を持っている人限定で販売されます。朝マック・レギュラーメニューそれぞれで、ひとり4個までの購入制限があります。

購入券は各日午前5時から配布開始されます。使用にはアプリの会員登録が必要で、当日に公式アプリをダウンロードした人も利用可能です。

具体的に、以下が購入券取得の手順です。



■購入券の取得方法（5月15日・29日）

マクドナルド公式アプリを開く

↓

下部の「クーポン」をタップ

↓

店舗を選択（会員ログインが必要）

↓

店舗メニューページで「ハッピーセット」タブにて取得可能

なお、5月15日・29日以外の日程については、購入券の提示は不要。ただし、こちらも1グループ・1会計につき4個までの販売制限があります。



また、マックデリバリーサービスやその他の宅配サービスでは購入できないため注意が必要です。

・第1弾 5月15日～28日 ※販売終了

・第2弾 5月29日～6月11日

■5月15日・29日は公式アプリの購入券が必須

おもちゃの種類はランダムとなり選べません。また、数量限定で、なくなり次第終了となります。



詳しい販売方法はマクドナルド公式ウェブサイトで確認してください。

※価格は税込み表記です。

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