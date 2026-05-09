うな丼1kg超えってマジ!? 宇奈とと「爆盛うなぎ祭り」が豪快すぎる

うな丼を提供する「名代 宇奈とと」は5月13日より、創業25周年を記念した「爆盛うなぎ祭り」の新ラインアップとして「鰻とだし巻き玉子丼」シリーズを期間限定で販売します。

宇奈とと“最大級” 1kg超の「悪魔盛」

3月より開始している「爆盛うなぎ祭り」の新展開で、炭火で焼き上げた鰻とだし巻き玉子を組み合わせたメニューを販売します。

中でも、新登場の「悪魔盛」は、同店の歴史の中でも“最大級”とされるボリュームが特徴です。

・鰻とだし巻き玉子丼 悪魔盛 2980円

鰻をまるごと一尾使用し、だし巻き玉子一本をのせたメニューです。総重量1kg超えとされるボリュームで、今回の企画の中心となる構成です。

・鰻とだし巻き玉子丼 神盛 1980円

蒲焼2枚の上に刻み鰻を加えたメニューです。器いっぱいに鰻を盛り付けた仕様で、だし巻き玉子と組み合わせています。

・鰻とだし巻き玉子丼 鬼盛 1600円

蒲焼2枚に加えて刻み鰻を追加しています。既存のダブル丼よりもボリュームを高めた内容としています。

・鰻とだし巻き玉子のダブル丼 1300円

うな丼ダブルにだし巻き玉子を加えたメニューです。比較的シンプルながらもボリューム感のある一品としています。

限界突破の爆盛りメニューが登場！

鰻一尾まるごと＋だし巻き玉子一本の「悪魔盛」は、総重量1kg超えという圧倒的なボリューム感が魅力です。

さらにほかにも「神盛」などサイズが段階的に用意されているので、自分に合ったボリュームを選べるのもうれしいですね。

販売期間は6月30日までですが、数量限定で売り切れ次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。