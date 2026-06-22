『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

深夜1時。ランクマッチを終えて背もたれを倒し、気づいたら朝だった。──理想的。これが理想的なイス。

ゲーミングチェアでそのまま寝てしまいたいと思う夜があります。くたくたになるまでゲームして燃え尽き、ベッドまで行くのすら面倒な夜、僕なら、そのまま背もたれを倒して目を閉じてしまいたい。そんな願望を、かなり本気で受け止めてくれるイスがあります。イギリスに。

イスで寝るなんて日本のネカフェ難民くらいかと思いきや、実は英国紳士たちも同じだったようで、イギリスのチェアブランドが本気で寝られるゲーミングチェアを作りました。そのガチ寝ゲーミングチェアが、ついに日本でも入手可能になりました！

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