万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第82回
boulies「Boulies Master Rex」
マジすげぇ、イギリス発のゲーミングチェア 腰をピッタリ包むようにフィットして感動
2026年06月22日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
深夜1時。ランクマッチを終えて背もたれを倒し、気づいたら朝だった。──理想的。これが理想的なイス。
ゲーミングチェアでそのまま寝てしまいたいと思う夜があります。くたくたになるまでゲームして燃え尽き、ベッドまで行くのすら面倒な夜、僕なら、そのまま背もたれを倒して目を閉じてしまいたい。そんな願望を、かなり本気で受け止めてくれるイスがあります。イギリスに。
イスで寝るなんて日本のネカフェ難民くらいかと思いきや、実は英国紳士たちも同じだったようで、イギリスのチェアブランドが本気で寝られるゲーミングチェアを作りました。そのガチ寝ゲーミングチェアが、ついに日本でも入手可能になりました！
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