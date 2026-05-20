Googleのスマートグラス、秋発売へ

グーグルは5月19日、AIアシスタントGeminiに対応した新型スマートグラスを発表した。「音声ヘルプ型」と「情報表示型」の2タイプ構成で、まずは「音声ヘルプ型」を2026年秋に発売する。

同製品は、グーグルがサムスンやクアルコムと共同開発したプラットフォーム「Android XR」を採用。フレームはGentle MonsterとWarby Parkerの新作で、1日を通して快適に着用できるとしている。

機能面では、「目の前の物に対する質問」「目的地へのナビゲーション」「写真や動画の撮影と編集」「音声と文章の翻訳」などの基本的なタスクに加えて、Gemini Intelligenceを活用した「複数ステップのタスクの手伝い」にも対応する。

たとえば、コーヒーをオンラインで注文する際、面倒な準備作業をGeminiに任せれば、ユーザーは注文の最終確認をするだけで済むという。

アシスタントの起動方法は「音声コマンド（OK Google）」と「フレーム側面のタップ」の2種類。Geminiからの応答は「音声ヘルプ型」は音声のみ、「情報表示型」は必要な情報を必要なタイミングでディスプレーに表示する形となる。

ペアリング先のスマートフォンは、iPhoneとAndroidの両方に対応する予定だ。