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JR東日本の新幹線が35％オフに　JRE POINT特典の特別レートキャンペーン

2026年05月20日 16時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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キャンペーンの告知画像

　東日本旅客鉄道（JR東日本）は5月20日、「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」を通常の35％オフのレートで利用できるキャンペーン開催を告知した。期間・区間限定で、2026年6月22日から3回にわけて実施する。

　利用期間や対象区間などの概要は以下のとおり。他社管内の区間（北海道新幹線全線／北陸新幹線 上越妙高駅〜敦賀駅間など）はキャンペーン対象外となる。

●キャンペーン概要

■対象サービス

・新幹線eチケット（JRE POINT特典）

■利用期間

・第1回：2026年6月22日～7月6日乗車分
・第2回：2026年9月25日～10月9日乗車分
・第3回：2027年1月18日～1月31日乗車分

■申込開始時期

・乗車日の1ヵ月前の10時から

■対象区間

・「新幹線eチケット（JRE POINT特典）」の設定があるJR東日本管内の新幹線全区間
※ 列車、席数限定
※ 他社管内の区間はキャンペーン対象外

■対象設備

・新幹線普通車指定席
・グリーン車指定席
・グランクラス（飲料・軽食なし）

　東京駅〜仙台駅間で「はやぶさ」の普通車指定席を利用する場合、通常はJRE POINTが9500ポイント必要なところ、本キャンペーンを適用すると6000ポイントで乗車可能。単純計算で3500ポイント分お得になる計算だ。

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