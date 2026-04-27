日産、中国NEV攻勢をさらに加速！ 「テラノ」復活のPHEVコンセプトも登場

日産、北京で新型NEVコンセプト2台を世界初公開

日産自動車は4月24日、北京モーターショー2026（Auto China 2026）において、新エネルギー車（NEV）のSUVコンセプトカー2台を世界初公開したと発表した。公開されたのは「アーバンSUV PHEVコンセプト」と「テラノPHEVコンセプト」。いずれも中国市場におけるNEVラインアップ強化に向けたモデルとなる。

日産は中国を、日本、米国と並ぶ3つのリード市場のひとつに位置づけている。中国国内での競争力を高めるだけでなく、同市場をグローバルなイノベーションと輸出のハブとして活用する方針だ。発表では、日産の長期的な成長において中国が重要な役割を担うことも示された。

若年層向けの都市型SUVと、「テラノ」復活のPHEV

アーバンSUV PHEVコンセプトは、中国の若いユーザーをターゲットに開発されたモデル。日産によると、「NX8」や将来のSUVラインアップにつながるデザイン要素を取り入れ、先進的な電動化技術を採用。都市部での日常走行に適した性能を提供するという。

一方のテラノPHEVコンセプトは、日産にとって象徴的な「テラノ」の名称を復活させるモデルとなる。最新のプラグインハイブリッド技術を搭載し、日産が培ってきたオフロード走行性能を継承。アウトドアでの走破性と、都市部での快適な通勤という2つのニーズに応えるとしている。

市販モデルは1年以内に発表予定、中国発モデルの輸出も計画

日産によると、今回公開した2台のコンセプトカーの市販モデルは、1年以内に発表する予定。さらに同社は、同じく1年以内に中国市場で新たに3車種のNEVモデルを投入する計画で、NEVラインアップの強化とブランド変革を進める。

同社は2025年以降、中国で「N7」「フロンティア プロPHEV」「N6」「NX8」などを投入してきた。今後は「N7」を中南米とアセアン市場へ、「フロンティア プロ」を中南米、アセアン、中東へ輸出する計画だ。さらに「NX8」と「テラノPHEVコンセプト」の量産モデルについても輸出を計画している。日産は、中国での販売台数を2030年度までに年間100万台とすることを目指す。