クローラロボット開発プラットフォーム「CuGo V4.5」販売開始　現場での実用性や開発の自由度を向上

株式会社CuboRexは5月19日に、クローラロボット開発プラットフォーム「CuGo」シリーズの最新モデル「CuGo V4.5」の販売を開始した。研究機関や大学、ロボット開発企業を主な対象として、AGV（無人搬送車）や自律移動ロボットの開発基盤として設計。従来モデル（CuGo V4）の走破性や防水性を継承しながら、最高速度を約2.4倍向上したほか、フラットな荷台への刷新、外付けバッテリーへの対応、ROSプログラムから無線通信による制御への対応など、現場での実用性と開発の自由度を高めたという。

同社によると、物流・製造・農業・インフラ点検など多様な領域でAGV（Automated Guided Vehicle）やAMR（Autonomous Mobile Robot）の実用化が加速する一方、研究・開発フェーズでは「堅牢で信頼性の高いベースプラットフォームが少ない」、「ハードウェアの制約が開発速度のボトルネックになる」などの課題があるという。

こうした声を受けて同社は「CuGo V4」で培った実績をもとに、AGV開発ユースケースに特化した「CuGo V4.5」を開発。搬送ロボット開発の試作・検証から量産前評価まで、開発サイクルを加速させるプラットフォームとして提供するとのこと。

「CuGo V4.5」では、マブチモーター製の小型大出力ブラシレスDCモーター（200W×2）を採用し、最高速度を「CuGo V4」の1.8 km/hから約4.4 km/hに向上。出荷時の最高速度は安全のため3.6 km/hに設定しているが、専用プログラムによって最大4.4 km/hまで変更可能だという。

また、従来モデルでは荷台に取り付けられていた制御ボックスを車体下部に収納し、積載部をフラットな形状に（500×380×高さ85mm）に刷新。上部搭載機器の設計自由度を向上させ、ロボットアームやLiDAR、コンテナなどの積載カスタマイズを容易にするという。

加えて、充電・外部給電共用ポートを新たに搭載し、外付けバッテリーへの換装が可能に。長時間稼働が求められる現場での連続運用や、電力管理の柔軟性を向上。標準バッテリー（LiFePO4 24V 6Ah）との互換性も維持しているとのこと。

このほか、Raspberry Pi Pico 2W（Bluetooth搭載）の採用によってROSプログラムから無線通信を可能にしたほか、車高を255mmに抑えて重心を低下させて走行安定性を向上し、段差乗越や坂道走行での安全性を高めているという。