あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第167回
LG「CineBeam S」
俺のリビングにテレビは不要、LGの超短焦点PJは小型で使わないときもシンプルだ！
2025年11月01日 17時00分更新
最近は「テレビがないリビング」も当たり前になりつつあります。ネット経由でさまざまなコンテンツを楽しめる、配信サービスが主役になったことも一因です。チューナーのアンテナ線をつながずに使えるので、ディスプレーを設置する場所の自由度も上がっています。
一方、大画面は欲しいが、使わないときも壁沿いに黒い画面があるのに圧迫感や抵抗感を感じる。筆者もそう思うことが増えました。同じように思っている人におすすめの選択肢が、必要な時だけ壁に大画面を投影できるプロジェクターです。
なかでもLGの「CineBeam S」は、超短焦点＆縦型筐体という特徴を持ち、リビング空間と抜群に相性の良いモデルです。壁際にちょこんと置くだけで大画面が作れ、小型で使わないときは存在感が消える。この「生活の邪魔をしないスマートさ」が魅力です。
空間を有効活用でき、機動力のあるプロジェクターは、リビング自体はなるべくシンプルにして、必要に応じて役割を変えたいという現代的なニーズにマッチします。CineBeam Sは、その価値をわかりやすく形にした1台と言えるかもしれません。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
CineBeam Sを購入する3つのメリット
1）置き場所の自由度が高い
2）レーザー光源で画質も安心
3）LGらしい高機能モダンOS
購入時に注意したい2つのポイント
1）壁投影は工夫が前提
2）倍速駆動に非対応
この連載の記事
-
第166回
スマホ高コスパから超コスパに！ シャオミの約10万円スマホは誰にとっても不満なしの全部入り＆ライカカメラ搭載機
-
第165回
トピックス全然スマートじゃないスマートウォッチ登場！ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」がタフネス仕様で面白い
-
第164回
トピックス【防災対策】一家に1台なら絶対このラジオ！ 手回し充電でスマホにも給電できる優等生だ！
-
第163回
PCここまで赤いノートPC見たことある？ マウスが作ったインパクトありすぎゲーミングノートを見る！
-
第162回
PC普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook
-
第161回
トピックス売り切れ続出、もこもこAIペットで俺のメンタルが回復するなんて！
-
第159回
デジカメコンデジ界のSwitch 2!? 買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売
-
第159回
PC「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統
-
第158回
スマホ子どもが乗るファミリカーに必須！ 月1100円で動画再生にカーナビと車の中でネット使い放題になる専用ルーターが買い
-
第157回
トピックス価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた
- この連載の一覧へ