あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第167回

LG「CineBeam S」

俺のリビングにテレビは不要、LGの超短焦点PJは小型で使わないときもシンプルだ！

2025年11月01日 17時00分更新

文● ドリまつ／ASCII　ヤマ　編集⚫︎ASCII

LG CineBeam S

LG「CineBeam S」

　最近は「テレビがないリビング」も当たり前になりつつあります。ネット経由でさまざまなコンテンツを楽しめる、配信サービスが主役になったことも一因です。チューナーのアンテナ線をつながずに使えるので、ディスプレーを設置する場所の自由度も上がっています。

　一方、大画面は欲しいが、使わないときも壁沿いに黒い画面があるのに圧迫感や抵抗感を感じる。筆者もそう思うことが増えました。同じように思っている人におすすめの選択肢が、必要な時だけ壁に大画面を投影できるプロジェクターです。

　なかでもLGの「CineBeam S」は、超短焦点＆縦型筐体という特徴を持ち、リビング空間と抜群に相性の良いモデルです。壁際にちょこんと置くだけで大画面が作れ、小型で使わないときは存在感が消える。この「生活の邪魔をしないスマートさ」が魅力です。

LG CineBeam S

超短焦点＆縦型筐体のプロジェクター

　空間を有効活用でき、機動力のあるプロジェクターは、リビング自体はなるべくシンプルにして、必要に応じて役割を変えたいという現代的なニーズにマッチします。CineBeam Sは、その価値をわかりやすく形にした1台と言えるかもしれません。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

CineBeam Sのメリットと注意点

CineBeam Sを購入する3つのメリット
1）置き場所の自由度が高い
2）レーザー光源で画質も安心
3）LGらしい高機能モダンOS

購入時に注意したい2つのポイント
1）壁投影は工夫が前提
2）倍速駆動に非対応

まとめ
詳細スペック情報

