最近は「テレビがないリビング」も当たり前になりつつあります。ネット経由でさまざまなコンテンツを楽しめる、配信サービスが主役になったことも一因です。チューナーのアンテナ線をつながずに使えるので、ディスプレーを設置する場所の自由度も上がっています。

一方、大画面は欲しいが、使わないときも壁沿いに黒い画面があるのに圧迫感や抵抗感を感じる。筆者もそう思うことが増えました。同じように思っている人におすすめの選択肢が、必要な時だけ壁に大画面を投影できるプロジェクターです。

なかでもLGの「CineBeam S」は、超短焦点＆縦型筐体という特徴を持ち、リビング空間と抜群に相性の良いモデルです。壁際にちょこんと置くだけで大画面が作れ、小型で使わないときは存在感が消える。この「生活の邪魔をしないスマートさ」が魅力です。

空間を有効活用でき、機動力のあるプロジェクターは、リビング自体はなるべくシンプルにして、必要に応じて役割を変えたいという現代的なニーズにマッチします。CineBeam Sは、その価値をわかりやすく形にした1台と言えるかもしれません。

■Amazon.co.jpで購入