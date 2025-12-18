あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第218回
JMGO「JMGO PicoPlay+」
俺がプロジェクター買うならこれ一択、「縦型＆ショート動画が100インチで映せて超楽しい!!」
2025年12月18日 18時00分更新
これしかないっす。俺がプロジェクター買うならこれ一択！
最近は、SNSだけでなく縦型に最適化されたエンタメが増えてきました。TikTokやInstagramのリール、YouTubeのショート動画はもちろんですが、筆者はスマートフォンでの視聴に特化した縦型の配信アプリ「smash.」などでみられる縦型ドラマにハマっていて、今後もコンテンツのトレンドは縦型が席巻していくのだと感じます。
縦型の動画をスマホで見るのも楽しいけど、「これ、100インチぐらいの画面で見たらもっと面白そうだなあ」とずっと思っていました。しかし、通常のプロジェクターは横投影が前提。縦型の動画をそのまま投影できる機器はほとんど存在せず、半ば諦めていたのです。
そんな筆者の願望を叶えてくれるのが「JMGO PicoPlay+」。ボトル型のコンパクトな外観からは想像できないほど機能が多彩で、縦型の動画をそのまま大画面で映せるという現時点では稀少な体験を提供します。SNSのショート動画も、縦ドラマも、スマホを縦に構えたまま大画面に。これだけで「買い」の理由として十分すぎるほどインパクトがあります。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
JMGO PicoPlay+を購入する3つのメリット
1）縦動画をそのまま投影できる珍しい機種
2）プロジェクター基本性能も優秀で扱いやすい
3）持ち運びやすいボトル形状、重量わずか740g
購入前に知っておきたい2つの注意点
1）バッテリーはスタンド側に搭載
2）基本は屋内向けの輝度
この連載の記事
-
第215回
PC今この値段で買えるのが奇跡！名前はLiteだけど中身はガチ、8万円で買えるミニPC「Minisforum X1 Lite」
-
第214回
AV本格的なシステムをこの価格、この品質、この所有感で実現できるのは稀有な存在 Eversolo PLAY CD Edition
-
第213回
PC胸アツしかない、平成一桁生まれの俺の心を揺さぶった「二画面折りたたみ、ゲーム端末」
-
第211回
PCパーツ男の子はこういうのが好きなんです！パーツを合体させて使える【超】多機能キーボード
-
第211回
デジカメ富士フイルムの快進撃、外観も画質もエモいデジタル一眼
-
第210回
トピックス安全、しかも5000回も繰り返し使える！常識を崩すモバイルバッテリー。これは当然欲しいでしょ
-
第209回
自動車【これはいいドラレコだ！】4Kデュアル＋室内カメラ付き、全方位対応で死角なし
-
第208回
sponsored欲しい音、全部盛りのサウンドバー、高コスパでAtmosまで楽しめるソニー「BRAVIA Theatre Bar 6」
-
第207回
PC1kg切りで性能も◎なモバイルノートが約11万円 MacBookじゃなくてWindowsならこれを買え
-
第206回
PCパーツ安っす！フルHDモニター付きのPCケースが2万円ちょいは即ポチレベル
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
sponsoredプロジェクター欲しい人が「JMGO」を選ぶべき理由、よくわかりました