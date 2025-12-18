このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第218回

JMGO「JMGO PicoPlay+」

俺がプロジェクター買うならこれ一択、「縦型＆ショート動画が100インチで映せて超楽しい!!」

2025年12月18日 18時00分更新

文● ドリまつ／ヤマ／ASCII　編集⚫︎ASCII

JMGO PicoPlay+

「JMGO PicoPlay+」が推し！

　これしかないっす。俺がプロジェクター買うならこれ一択！

　最近は、SNSだけでなく縦型に最適化されたエンタメが増えてきました。TikTokやInstagramのリール、YouTubeのショート動画はもちろんですが、筆者はスマートフォンでの視聴に特化した縦型の配信アプリ「smash.」などでみられる縦型ドラマにハマっていて、今後もコンテンツのトレンドは縦型が席巻していくのだと感じます。

　縦型の動画をスマホで見るのも楽しいけど、「これ、100インチぐらいの画面で見たらもっと面白そうだなあ」とずっと思っていました。しかし、通常のプロジェクターは横投影が前提。縦型の動画をそのまま投影できる機器はほとんど存在せず、半ば諦めていたのです。

　そんな筆者の願望を叶えてくれるのが「JMGO PicoPlay+」。ボトル型のコンパクトな外観からは想像できないほど機能が多彩で、縦型の動画をそのまま大画面で映せるという現時点では稀少な体験を提供します。SNSのショート動画も、縦ドラマも、スマホを縦に構えたまま大画面に。これだけで「買い」の理由として十分すぎるほどインパクトがあります。

JMGO PicoPlay+

縦型のコンテンツを投影できるプロジェクター

【目次】この記事で書かれていること：

JMGO PicoPlay+のメリットと注意点

JMGO PicoPlay+を購入する3つのメリット
1）縦動画をそのまま投影できる珍しい機種
2）プロジェクター基本性能も優秀で扱いやすい
3）持ち運びやすいボトル形状、重量わずか740g

購入前に知っておきたい2つの注意点
1）バッテリーはスタンド側に搭載
2）基本は屋内向けの輝度

まとめ
詳細スペック情報

