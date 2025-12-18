これしかないっす。俺がプロジェクター買うならこれ一択！

最近は、SNSだけでなく縦型に最適化されたエンタメが増えてきました。TikTokやInstagramのリール、YouTubeのショート動画はもちろんですが、筆者はスマートフォンでの視聴に特化した縦型の配信アプリ「smash.」などでみられる縦型ドラマにハマっていて、今後もコンテンツのトレンドは縦型が席巻していくのだと感じます。

縦型の動画をスマホで見るのも楽しいけど、「これ、100インチぐらいの画面で見たらもっと面白そうだなあ」とずっと思っていました。しかし、通常のプロジェクターは横投影が前提。縦型の動画をそのまま投影できる機器はほとんど存在せず、半ば諦めていたのです。

そんな筆者の願望を叶えてくれるのが「JMGO PicoPlay+」。ボトル型のコンパクトな外観からは想像できないほど機能が多彩で、縦型の動画をそのまま大画面で映せるという現時点では稀少な体験を提供します。SNSのショート動画も、縦ドラマも、スマホを縦に構えたまま大画面に。これだけで「買い」の理由として十分すぎるほどインパクトがあります。

■Amazon.co.jpで購入