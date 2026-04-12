万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第11回
パナソニック「NI-FS70C」
シンプルに気持ちいい パナソニックの新型スチーマー「たった15秒」起動 朝のバタバタを救う最軽量モデル
2026年04月12日 18時00分更新
「あ、これ着たかったのにシワシワじゃん……」 忙しい朝、クローゼットの前で立ち尽くした経験、誰しも一度はありますよね。あの瞬間の絶望感といったら。
でも、そんな萎えた僕の朝を、一瞬で「感動」へと塗り替えてくれたのが、パナソニックの衣類スチーマーでした。
前作の時点で「これ以上の進化ってある？」と驚かされる完成度でしたが、今作「NI-FS70C」はさらに進化。私たちの朝の時間を、そして生活の質そのものをブーストしてくれる「最強の時短ガジェット」として帰ってきました！
一度このスピード感と手軽さを知ってしまうと、もう重いアイロン台を出していたあの頃には戻れません。いや戻りたくない！ 今回は、忙しい現代人のQOLを爆上げしてくれる「NI-FS70C」の魅力を激推ししていきます！
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【目次】これが私的My推しガジェット
●私がNI-FS70Cを推す3つの理由
1）立ち上がり「約15秒」。忙しい朝の救世主というだけで、もう好き！
2）軽いは正義。「約630g」はまるでドライヤー感覚の機動力
3）「トリガー握り続ける」からの解放。「静電タッチ式」で触れるだけスチーム噴射
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