『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

「あ、これ着たかったのにシワシワじゃん……」 忙しい朝、クローゼットの前で立ち尽くした経験、誰しも一度はありますよね。あの瞬間の絶望感といったら。



でも、そんな萎えた僕の朝を、一瞬で「感動」へと塗り替えてくれたのが、パナソニックの衣類スチーマーでした。

前作の時点で「これ以上の進化ってある？」と驚かされる完成度でしたが、今作「NI-FS70C」はさらに進化。私たちの朝の時間を、そして生活の質そのものをブーストしてくれる「最強の時短ガジェット」として帰ってきました！

一度このスピード感と手軽さを知ってしまうと、もう重いアイロン台を出していたあの頃には戻れません。いや戻りたくない！ 今回は、忙しい現代人のQOLを爆上げしてくれる「NI-FS70C」の魅力を激推ししていきます！

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